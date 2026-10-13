Trường Đại học Điện lực: Ra mắt Cổng thông tin việc làm, tăng cường kết nối sinh viên với doanh nghiệp

Ngày 13-10, Trường Đại học Điện lực tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời ra mắt Cổng thông tin việc làm và Câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên.

NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại chương trình. Ảnh: NTCC

Với thông điệp “Khởi tạo giá trị - Lan tỏa thành công”, chương trình là dịp để Trường Đại học Điện lực tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân đã đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng nhân lực.

Điểm nhấn của chương trình là sự kiện ra mắt Cổng thông tin việc làm, được định hướng trở thành kênh kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp. Thông qua nền tảng này, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thông tin về việc làm, thực tập và các vị trí tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo; đồng thời chủ động tìm hiểu yêu cầu của nhà tuyển dụng, chuẩn bị kỹ năng cần thiết trước khi bước vào thị trường lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Điện lực. Ảnh: NTCC

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp có thêm một kênh giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp và tiếp cận nguồn nhân lực trẻ được đào tạo tại Trường Đại học Điện lực. Việc tăng cường kết nối ngay từ quá trình học tập được kỳ vọng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng nguồn nhân lực, việc xây dựng kênh thông tin kết nối trực tiếp giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, cổng thông tin còn tạo điều kiện để nhà trường tiếp nhận thông tin về nhu cầu tuyển dụng, từ đó có thêm cơ sở tham khảo trong quá trình điều chỉnh, hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn.

NGƯT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực trao Quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên. Ảnh: NTCC

Cùng với Cổng thông tin việc làm, Câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên Trường Đại học Điện lực cũng chính thức ra mắt, hướng tới xây dựng không gian kết nối các doanh nhân từng học tập tại trường.

Trong quá trình phát triển, Trường Đại học Điện lực chú trọng hợp tác với doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, như: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Sự phối hợp được triển khai thông qua các hoạt động hỗ trợ học bổng, tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng, tổ chức hội thảo chuyên môn, hỗ trợ thiết bị và phối hợp nghiên cứu. Những hoạt động này góp phần đưa yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp đến gần hơn với quá trình đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên sớm làm quen với môi trường làm việc.

Tại chương trình, nhà trường và các doanh nghiệp, đối tác cùng trao đổi về nhu cầu nhân lực, cơ hội việc làm, yêu cầu của thị trường lao động và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đây cũng là dịp tăng cường đối thoại giữa cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động, qua đó thúc đẩy sự phối hợp trong phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế.

Chương trình được tổ chức trong năm Trường Đại học Điện lực kỷ niệm 60 năm thành lập (1966 - 2026) và 128 năm truyền thống đào tạo kỹ thuật (1898 - 2026). Việc ra mắt Cổng thông tin việc làm và Câu lạc bộ doanh nhân cựu sinh viên không chỉ mở rộng các kênh kết nối, mà còn thể hiện định hướng tăng cường hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên.

Thông qua những hoạt động này, Trường Đại học Điện lực hướng tới xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp, trong đó sinh viên được hỗ trợ tiếp cận cơ hội việc làm, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tuyển dụng, còn nhà trường có thêm điều kiện gắn kết chương trình đào tạo với nhu cầu của xã hội.