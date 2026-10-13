Á hậu 4 Miss Universe Vietnam Hồng Đăng sở hữu học vấn 'khủng', từng làm 8 nghề

Là gương mặt quen thuộc tại đấu trường sắc đẹp trong những năm gần đây, Á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng, sinh năm 1994, được khán giả chú ý khi đại diện cho hình mẫu phụ nữ "tài sắc vẹn toàn".

"Học bá" chuẩn "con nhà người ta"

Sinh ra và lớn lên tại Nga, ngoài tiếng Việt, Hồng Đăng còn thành thạo tiếng Anh và tiếng Nga. Năm 15 tuổi, Hồng Đăng là một trong những học sinh xuất sắc được đại diện cho du học sinh gốc Việt ở Nga tham gia trại hè tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Hai năm sau, cô tốt nghiệp THPT với số điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Sau đó, Hồng Đăng đi du học tại Mỹ, theo học chuyên ngành Phân tích rủi ro tài chính và bất động sản.

Hồng Đăng "flex" loạt thành tích thời đi học.

Trên đất Mỹ, Hồng Đăng là sinh viên ưu tú, năng nổ trong các hoạt động từ học thuật đến hội nhóm. Cô từng giành giải Quán quân toàn nước Mỹ trong cuộc thi thuộc lĩnh vực phát triển bền vững khi là sinh viên năm 2.

Năm 2013, Hồng Đăng được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại trường ĐH Bang Pennsylvania, nhận học bổng lãnh đạo sinh viên (2015). Năm 2016, cô làm chủ tịch của Hiệp hội Bất động sản và Net Impact, đạt giải thưởng "Vì những đóng góp cho phát triển bền vững" và "Chủ tịch xuất sắc nhất" của các Hội Sinh viên. Hồng Đăng còn tự hào về thời sinh viên khi được thực tập ở hai tập đoàn lớn tại Mỹ.

Hình ảnh Hồng Đăng vào năm 2016.

Từ "khởi nghiệp" F&B đến 2 lần đạt vị trí Á hậu

Tốt nghiệp đại học, Hồng Đăng trở về Nga phụ giúp công việc của gia đình và khởi nghiệp mở quán ăn. Từ một sinh viên kinh tế, Hồng Đăng tiết lộ cô "thầu" luôn các công việc như thu ngân, bồi bàn, nhân viên dọn dẹp, nấu phở. Tuy nhiên, bước ngoặt đến với Hồng Đăng khi cô phát hiện bản thân bị u vú và phải tiến hành phẫu thuật vào năm 2020.

Sau thời gian chữa bệnh, Hồng Đăng bắt đầu thay đổi suy nghĩ và lối sống, tạm gác công việc kinh doanh để đi tìm lại đam mê thực sự. Người đẹp 9X bén duyên với công việc huấn luyện viên về sức khỏe tinh thần, tìm tòi sâu hơn về ngành tâm lý học.

Hồng Đăng từng làm nhiều nghề ở nhiều lĩnh vực như thông dịch viên, MC, diễn giả, tư vấn tâm lý học... Ngoài ra, cô còn là tác giả viết sách Tarot.

Năm 2023, Trịnh Thị Hồng Đăng biến ước mơ vào năm 16 tuổi thành hiện thực - tham gia Miss Universe Vietnam và giành vị trí Á hậu 2.

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất Á Đông và học vấn "khủng", Hồng Đăng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì duy trì lối sống lành mạnh. Cô chăm chỉ tham gia các hoạt động thể thao như chạy bộ, tập gym, có niềm đam mê với bộ môn boxing và múa. Trong cuộc sống, Hồng Đăng cũng là một tín đồ du lịch, đã đặt chân đến khoảng 30 quốc gia.

Với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, chất giọng truyền cảm, Hồng Đăng trở thành diễn giả ở nhiều chương trình, đồng thời thành lập, đồng hành cùng nhiều dự án hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người trẻ, trẻ em bị ung thư.

Sau MUV 2022, nàng Á hậu có nhiều cơ hội hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Hồng Đăng đảm nhận vai trò MC tại Miss Charm 2025, nhận nhiều lời khen về phong thái dẫn dắt chuyên nghiệp, giọng đọc cuốn hút.

Hồng Đăng dẫn chương trình Miss Charm bằng tiếng Anh.

Trở lại đấu trường Miss Universe Vietnam 2026, Trịnh Thị Hồng Đăng - đại diện đến từ TP.HCM được đánh giá là một thí sinh "nặng ký" khi có hồ sơ hoàn thiện về cả tài năng, kinh nghiệm, học vấn. Chung cuộc, Hồng Đăng trở thành Á hậu 4.

Ở tuổi 32, Hồng Đăng có sự nghiệp rực rỡ, theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và hết lòng với những dự án hướng đến "chữa lành" tâm hồn.