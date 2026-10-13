Ban Bí thư sẽ giám sát giáo dục phổ thông một cách toàn diện

Ngày 13/10, Đoàn Giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT. Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn giám sát.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay, mục đích của việc giám sát là xem xét đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của các tổ chức Đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông.

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71, trong đó đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa (SGK); công tác giáo dục phổ thông; công tác quản lý tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nói chung và trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới nói riêng.

Thời kỳ giám sát từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026. Việc giám sát hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: MOET

Theo dự kiến, từ ngày 13-20/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT gửi báo cáo kèm hồ sơ, tài liệu đến Đoàn giám sát. Từ ngày 20-30/10, Đoàn nghiên cứu báo cáo; từ ngày 1-20/11, làm việc với một số tổ chức, đơn vị liên quan.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn giám sát, cho biết đây là đoàn giám sát của Ban Bí thư về nội dung giáo dục phổ thông một cách toàn diện, bao gồm cả chương trình, SGK, tổ chức bộ máy và cơ sở trường lớp.

“Đây là đoàn giám sát theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư nhằm đánh giá thật khách quan kết quả, nhất là những vấn đề điểm nghẽn còn tồn tại; những vấn đề mà nhân dân, cả hệ thống chính trị đang quan tâm, để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp; để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương tiếp tục đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông trong thời gian tới đạt được hiệu quả tốt hơn”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nói.

Ông cho hay, Nghị quyết 71 xác định đột phá về phát triển giáo dục đào tạo là yêu cầu chiến lược và có ý nghĩa quyết định tương lai của dân tộc. Trong đó giáo dục phổ thông là nền móng. Nền móng có vững thì cả ‘tòa nhà’ nguồn nhân lực và nhân tài của đất nước mới vững.

Việc giám sát nhằm đánh giá thấu đáo, khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại; xác định những vấn đề cần sửa đổi ngay và những nội dung cần có cơ chế, chính sách để vận hành hiệu quả hơn. Kết quả giám sát sẽ là cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định chủ trương, quyết sách phù hợp đối với giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới.

Đoàn giám sát tập trung làm rõ 4 vấn đề lớn:

Thứ nhất là chương trình giáo dục phổ thông từ tiểu học đến THPT; đánh giá kỹ tính khoa học, tính kế thừa, tính liên thông giữa các cấp học, mức độ phù hợp với tâm sinh lý học sinh, với điều kiện thực tế của các vùng miền đất nước, những bất cập về tải trọng, giảm tải và về tổ chức dạy học tích hợp lựa chọn, xem sự phù hợp giữa các môn học và chương trình học của các cấp.

Đây là nội dung phải được đánh giá một cách kỹ lưỡng.

Thứ hai là về SGK, nhất là nội dung giáo dục đạo đức, lịch sử, chính trị, tư tưởng, lối sống cho học sinh; đặc biệt là các môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân...

Phải thẳng thắn nhìn nhận việc đổi mới SGK những năm qua bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, cũng phải khiêm tốn thấy còn nhiều điều mà chúng ta còn băn khoăn, còn phải nghiên cứu một cách thật kỹ lưỡng và chúng ta thấy cũng còn nhiều nội dung chưa ổn.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOET

Theo ông, chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK còn đặt ra những vấn đề về chất lượng, lựa chọn và chi phí, gây băn khoăn trong dư luận. Đoàn giám sát cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hướng xử lý và đề xuất giải pháp cụ thể với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ ba là cơ sở vật chất trường lớp. Theo ông, cần rà soát số lượng học sinh, số trường hiện có và nhu cầu còn thiếu ở từng cấp học để đề xuất phương án phù hợp với thực tế đất nước.

Thứ tư là tổ chức bộ máy và đội ngũ; công tác quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông, tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý, giáo viên của các trường; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, nhất là ở những vùng khó khăn; chế độ chính sách đối với nhà giáo.

Ông Quyết lưu ý Bộ GD-ĐT phải làm kỹ việc gì đã phù hợp, việc gì không phù hợp với thực tiễn để đưa ra đề xuất.

Riêng đối với SGK, nhất thiết phải trưng cầu ý kiến của các chuyên gia, nhận xét đánh giá, đề xuất nội dung nào giữ lại tiếp tục giảng dạy, nội dung nào cần phải lược bỏ, phải thay thế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ động đề cập, giải trình đầy đủ những vấn đề này trong báo cáo. Việc xây dựng báo cáo bảo đảm trung thực, khách quan, có số liệu dẫn chứng cụ thể; nói rõ cái được, cái chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm.