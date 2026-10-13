Tây Ninh duy trì 7 kỳ thi và cuộc thi cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh Tây Ninh năm học 2026 nhằm chọn nhân tố cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: TVT

Nhằm cụ thể hóa kịp thời Công văn số 5922/BGDĐT-GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 6607/SGDĐT-GDPT ngày 23/9/2026 về việc giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian và tinh giản các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng từ năm học 2026-2027.

Tinh thần chỉ đạo của Sở là tập trung tối đa thời gian và nguồn lực cho hoạt động chuyên môn, chăm sóc trẻ và dạy học thực chất, dẹp bỏ mọi sân chơi mang tính hình thức, giảm tải gánh nặng hành chính cho giáo viên.

Đáng chú ý nhất là Sở cam kết không tự ý đặt thêm bất kỳ cuộc thi riêng nào ngoài chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp thẩm quyền. Danh mục các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh được tinh gọn tối đa, bảo đảm có căn cứ pháp lý rõ ràng và ý nghĩa thiết thực.

Cởi trói áp lực cho giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh chỉ đạo chính thức dừng tổ chức các hội thi, phong trào giáo viên mầm non làm đồ dùng, đồ chơi dạy học. Đây là bước chuyển biến mạnh mẽ nhất, bởi lâu nay, hoạt động này vốn là gánh nặng vô hình khiến nhiều cô giáo phải thức khuya, tốn kém chi phí để đối phó.

Nhưng kể từ năm học này, việc tự làm học cụ phải hoàn toàn xuất phát từ tinh thần tự nguyện nhằm phục vụ trẻ, tuyệt đối không dùng làm tiêu chí đánh giá, xếp loại hay xét thi đua cuối năm.

Tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, nhà trường không được tự ý đặt ra thêm bất kỳ hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu hay minh chứng nào ngoài quy định.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu thực hiện chuyển đổi số thực chất: tuyệt đối không yêu cầu thực hiện song song cả hồ sơ giấy lẫn hồ sơ điện tử cho cùng nội dung; đồng thời triệt để khai thác cơ sở dữ liệu ngành dùng chung, không bắt giáo viên báo cáo lại những số liệu đã được cập nhật trên hệ thống.

Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, nghiên cứu bài học được khuyến khích phát triển thực chất, chấm dứt các hội thi, phong trào mang tính hình thức, đối phó.

Tây Ninh chỉ còn 7 sân chơi trọng tâm dành cho học sinh phổ thông Không còn để học sinh bị cuốn vào vòng xoáy các cuộc thi, hội thi quanh năm, toàn tỉnh từ năm học 2026-2027 chỉ duy trì đúng 7 kỳ thi và cuộc thi cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông. Trong đó, 4 nội dung bắt buộc chuyên ngành và 3 nội dung phối hợp liên ngành: 1. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12: Nhằm xây dựng phong trào mũi nhọn và tuyển chọn nhân tố cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. 2. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: Dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông theo Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT và Thông tư 24/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh: Rèn luyện thể chất, nâng cao tầm vóc học đường theo định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4. Hội thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" (nếu có): Dành cho học sinh cả 3 cấp, triển khai theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5. Cuộc thi DroneSoccer, cuộc thi Robocon cấp tỉnh (khi có kế hoạch): Dành cho học sinh cả 3 cấp, đây là sân chơi công nghệ mũi nhọn phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ. 6. Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh (nếu có): Dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, do Tỉnh Đoàn chủ trì tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò phối hợp chuyên môn. 7. Cuộc thi "Người hùng DG": Chỉ dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở; yhực hiện theo Công văn 5142/BGDĐT-GDPT ngày 05/8/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với phong trào "Bình dân học vụ số" nhằm trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Đối với cấp tiểu học, các em chỉ tham gia tối đa 3 sân chơi vừa sức, bao gồm: An toàn giao thông, DroneSoccer/Robocon và Người hùng DG. Giữ lại 4 hội thi và hoạt động cốt lõi dành cho giáo viên phổ thông Quy mô hội thi dành cho đội ngũ nhà giáo và người lao động cũng được tinh gọn tối đa, chỉ còn 4 hoạt động trọng tâm theo năm học, cụ thể: 1. Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh: Dành cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo viên mầm non theo đúng Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT. 2. Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh: Dành cho giáo viên đang trực tiếp làm Tổng phụ trách Đội tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, hoặc trường phổ thông có cấp tiểu học/trung học cơ sở theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT. 3. Hội thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai": Dành cho giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4. Hội thao ngành giáo dục: Dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, căn cứ Quyết định 1680/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu

Quy định dù chặt chẽ đến đâu cũng chỉ thực sự phát huy tác dụng khi cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao trách nhiệm toàn diện cho hiệu trưởng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Nếu trường nào còn để phát sinh thêm các hội thi không nằm trong danh mục, hoặc yêu cầu làm thêm sổ sách, báo cáo rườm rà, hoặc để xảy ra bệnh hình thức, người đứng đầu đơn vị đó sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm.

Quyết định danh mục các cuộc thi sau tinh giản là một bước đi thiết thực, đúng thời điểm của ngành giáo dục Tây Ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã cắt bỏ những cuộc thi mang tính đối phó và áp lực giấy tờ nhằm tạo cơ hội cho thầy cô dành trọn tâm thế và thời gian đầu tư vào từng trang bài dạy, học trò mới thực sự được học tập và rèn luyện trong môi trường an toàn, thực chất và nhân văn.