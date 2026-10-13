Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Không ai xuống Hạ Long học để về Hà Nội làm việc

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, Quảng Ninh đã tiên phong trong đổi mới, thời gian tới cần tiếp tục trở thành hình mẫu trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, kết hợp giáo dục toàn diện với giáo dục tinh hoa. Trường THPT chuyên phải thực hiện tốt sứ mạng phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn tài năng, nhân tài và đồng thời là nơi tiên phong thử nghiệm những mô hình tổ chức, phương pháp giáo dục và đào tạo mới.

Theo Bộ trưởng, câu chuyện nguồn nhân lực cần được đặt trong chính tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi kinh tế tăng trưởng nhanh, nhu cầu nhân lực sẽ rất lớn, vì vậy đào tạo phải gắn chặt với thị trường lao động và cơ hội việc làm.

“Không ai xuống Hạ Long học để về Hà Nội làm việc”, ông Sơn nói và nhấn mạnh, muốn thu hút người học, Quảng Ninh phải làm cho họ nhìn thấy cơ hội học tập gắn với cơ hội nghề nghiệp, việc làm và phát triển ngay tại địa phương.

Việc này, đòi hỏi sự kết nối chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp với các trường cao đẳng, đại học, giữa công nghệ và nhu cầu sử dụng nhân lực. Nếu phát triển khu đô thị đại học thì không nên chỉ là nơi tập trung các trường đại học. Ở đó cần có sự hiện diện của doanh nghiệp công nghệ, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, hình thành hệ sinh thái gắn đào tạo - nghiên cứu - công nghệ - doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Quảng Ninh (ảnh: Bộ GD&ĐT)

Trước đó, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đến thăm, làm việc tại Trường THPT chuyên Hạ Long và Trường Tiểu học và THCS Hà Tu.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT thăm Trường THPT Chuyên Hạ Long (ảnh: Bộ GD&ĐT)

Tại trường chuyên, ông Sơn quan tâm đến việc đổi mới mô hình để phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn tài năng, nhân tài. Mục tiêu là “để mỗi học sinh phát huy tối đa năng lực, sở trường chứ không chỉ thi cử, đoạt giải”.

Giáo dục toàn diện và giáo dục chuyên sâu cần được tổ chức hài hòa, đồng thời tạo thêm cơ hội để học sinh lựa chọn, trải nghiệm, nghiên cứu và phát triển theo năng lực, hứng thú.

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, Quảng Ninh giảm 280/570 đầu mối cơ sở giáo dục công lập và đang có phương án tiếp tục giảm thêm 105 cơ sở.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn thăm, động viên học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long (ảnh: Bộ GD&ĐT)

Năm học này, Quảng Ninh triển khai nhiều chính sách như: cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông; hỗ trợ sữa học đường cho khoảng 200.000 học sinh; hỗ trợ ăn trưa cho khoảng 37.000 trẻ em, học sinh; hỗ trợ ăn, ở tập trung và đưa đón khoảng 8.100 học sinh, học viên ở những địa bàn khó khăn.

Đặc biệt, thành phố đang thí điểm xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh. Thành phố đã lựa chọn 20 cơ sở giáo dục thí điểm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Có 19 trường phổ thông tại các xã, phường biên giới đã tổ chức dạy tiếng Trung Quốc cho học sinh.