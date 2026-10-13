Hà Nội công bố kết quả thi học sinh giỏi lớp 12, hơn 3.300 em đoạt giải

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và tuyển chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm học 2026–2027.

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (phường Bồ Đề) có 52/68 học sinh dự thi đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả tại Cổng tra cứu điểm thi của Hà Nội theo địa chỉ https://diemthi.hanoi.edu.vn. Để xem kết quả, thí sinh truy cập hệ thống và thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Truy cập Cổng tra cứu kết quả thi của Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ https://diemthi.hanoi.edu.vn để tra cứu kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026–2027.

Bước 2: Nhập đầy đủ số báo danh, mã học sinh và mã xác nhận theo yêu cầu trên hệ thống, sau đó thực hiện tra cứu để xem kết quả kỳ thi. Thí sinh cũng có thể tra cứu kết quả tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia nếu thông tin này được công bố trên hệ thống.

Theo Quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội, có 3.331 học sinh được công nhận đoạt giải. Trong đó, có 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.

Học sinh đoạt giải được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp giấy chứng nhận và hưởng các quyền lợi theo chế độ hiện hành.

Kỳ thi được Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức trong hai ngày 14-15/9, với sự tham gia của gần 5.600 thí sinh đến từ 205 trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố.

Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội bố trí 9 điểm thi với 271 phòng thi chính thức, 9 phòng thi dự phòng và huy động gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Sau khi kết quả được công bố, ghi nhận tại một số trường THPT ở Hà Nội cho thấy học sinh đạt nhiều giải ở các môn văn hóa.

Tại Trường THPT Việt Đức (phường Cửa Nam) đạt 51 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12 năm học 2026-2027, gồm 8 giải Nhì, 16 giải Ba và 27 giải Khuyến khích. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực của học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng, cùng sự đồng hành của nhà trường trong quá trình ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi.

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (phường Bồ Đề) có 52/68 học sinh dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ khoảng 76,5%. Thành tích của trường gồm 1 giải Nhất, 17 giải Nhì, 15 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Trong đó, em Nguyễn Duy Lan Thanh, học sinh lớp 12D, giành giải Nhất môn Tiếng Đức.

Các giải Nhì thuộc về học sinh ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Tiếng Anh và Tiếng Đức. Ở nhóm giải Ba, học sinh đạt giải ở các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn và Tiếng Trung. Các giải Khuyến khích được trao ở các môn Ngữ văn, Toán, Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Tin học, Tiếng Đức, Tiếng Hàn và Tiếng Trung.

Trường THPT Mỹ Đức A (xã Mỹ Đức), học sinh giành 23 giải, gồm 9 giải Nhì, 7 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Kết quả này ghi nhận nỗ lực học tập của học sinh, sự tận tâm của giáo viên trong công tác bồi dưỡng cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu và sự phối hợp, động viên từ cha mẹ học sinh.