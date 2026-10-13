Lan tỏa thông điệp người cha trách nhiệm, gia đình hạnh phúc

Chiều 13-10, tại xã Cam An, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức sự kiện truyền thông “Người cha trách nhiệm - Chia sẻ yêu thương”. Đây là hoạt động thuộc Dự án “Xây dựng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Khánh Hòa” do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tài trợ.

Tham gia sự kiện có các thành viên của 5 câu lạc bộ “Người cha trách nhiệm” trên địa bàn xã Cam An. Tại chương trình, các cặp cha và con trai trải nghiệm hoạt động “Cha con đồng hành - Cơm lành canh ngọt” thông qua việc: Lựa chọn thực phẩm là các nông sản địa phương, quản lý kinh phí, chế biến và trình bày một bữa cơm gia đình.

Cha và con trai cùng thực hiện bữa cơm gia đình.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, chương trình giúp người tham gia nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của việc chia sẻ công việc gia đình, tăng cường giao tiếp và gắn kết giữa cha và con. Đồng thời, khuyến khích nam giới chủ động thực hiện bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cho biết, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi thành viên và toàn xã hội. Trong đó, người chồng, người cha giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống gia đình, chăm sóc và giáo dục con cái, chia sẻ việc nhà, tôn trọng vợ và xây dựng môi trường sống an toàn.

Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ “Người cha trách nhiệm”, Hội Nông dân tỉnh hướng đến xây dựng hình ảnh người đàn ông có trách nhiệm biết yêu thương, tôn trọng, sẻ chia; có khả năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và không sử dụng bạo lực đối với các thành viên trong gia đình. Qua đó, góp phần phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.