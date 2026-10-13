Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký Quyết định số 3432/QĐ-SGDĐT về việc công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Năm học này, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải, trong đó có 166 giải Nhất; 526 giải Nhì; 969 giải Ba; 1.670 giải Khuyến khích.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố kết quả điểm thi của các thí sinh tham dự.

Học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027 được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp Giấy chứng nhận và được hưởng các quyền lợi theo chế độ hiện hành.

Giao diện trang tra cứu kết quả giải học sinh giỏi thành phố

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thí sinh truy cập vào trang tra cứu giải học sinh giỏi thành phố của Sở tại địa chỉ: https://diemthi.hanoi.edu.vn. Thí sinh nhập số báo danh, mã học sinh và mã xác nhận để thực hiện tra cứu kết quả.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia năm học 2026-2027 đã được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/9. Toàn thành phố có gần 5.600 thí sinh của 205 trường đăng ký dự thi.