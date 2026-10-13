Phó Thủ tướng yêu cầu không sắp xếp trường học cơ học, cào bằng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 523/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Rà soát, điều chỉnh các trường vượt khả năng quản trị

Theo thông báo, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giảm 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,6%, vượt mục tiêu tối thiểu 30%. Có 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang giảng dạy, góp phần cơ cấu lại đội ngũ nhà giáo. Hoạt động giáo dục sau sắp xếp cơ bản ổn định, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới, 108 trường thuộc giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng năm học 2026-2027, trong đó 40 trường hoàn thành toàn bộ hạng mục. Cùng với đó, 121 trường khởi công giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố đang được tập trung xây dựng.

Hình minh họa. Ảnh: moet

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn. Một số trường sau sắp xếp có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường, gây áp lực cho công tác quản trị. Việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bàn giao tài chính, tài sản, dữ liệu và hoàn tất thủ tục pháp nhân tại một số nơi còn chậm.

Tại các trường nội trú liên cấp, nhiều công trình chưa hoàn thành toàn bộ hạng mục, phải vừa dạy học vừa thi công. Tình trạng thiếu vật liệu, nhân công, vướng mắc giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ. Việc vận hành trường mới cũng gặp khó khăn do thiếu nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu thống nhất quan điểm sắp xếp cơ sở giáo dục phải gắn với nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục; xây dựng trường nội trú biên giới phải bảo đảm đầy đủ điều kiện vận hành, chất lượng, an ninh, an toàn. Chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh là thước đo quan trọng nhất; tuyệt đối tránh bệnh thành tích, sắp xếp cơ học, cào bằng.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành cơ sở giáo dục. Các địa phương phải rà soát toàn bộ trường quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường, nhất là 114 cơ sở có trên 100 lớp; kịp thời điều chỉnh những trường vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh. Việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10/2026.

Hoàn thiện chính sách, tăng cường hướng nghiệp cho thanh niên

Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức, quản trị trường học sau sắp xếp, nhất là các cơ sở có quy mô đặc biệt lớn, nhiều cấp học và điểm trường. Việc xây dựng quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cấp phó, cơ cấu đội ngũ và chế độ làm việc của giáo viên phải tính đến quy mô học sinh, số lớp, khoảng cách địa lý và phạm vi quản lý, không áp dụng cào bằng.

Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý trường học quy mô lớn; đồng thời xem xét chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp.

Bộ GD&ĐT cũng phải khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại những địa bàn đủ điều kiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2026.

Đáng chú ý, theo số liệu Cục Thống kê, quý III/2026, Việt Nam có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm, không đi học và không tham gia các chương trình đào tạo.

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả hướng nghiệp, phân luồng; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên chuyển tiếp từ nhà trường sang học nghề, việc làm; tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Các địa phương phải rà soát thực trạng, làm rõ nguyên nhân thanh niên không có việc làm, không đi học, không tham gia đào tạo, nhất là tình trạng bỏ học hoặc không tiếp tục học sau trung học cơ sở, trung học phổ thông.