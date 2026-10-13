Chính phủ yêu cầu rà soát 114 'siêu trường' có trên 100 lớp

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM). Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Theo Thông báo số 523/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, 34/34 tỉnh/thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

Quá trình này giúp giảm 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,6%, vượt mục tiêu tối thiểu 30%. Cùng với đó, 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy nhằm tăng cường nhân lực trực tiếp đứng lớp.

Rà soát 114 trường có trên 100 lớp

Theo đánh giá của Phó thủ tướng, hoạt động giáo dục tại các cơ sở sau sắp xếp cơ bản ổn định, bảo đảm quyền học tập của học sinh. Tuy nhiên, một số trường có quy mô lớn, gồm nhiều cấp học, phân hiệu và điểm trường, gây khó khăn cho công tác quản trị. Việc bố trí nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, dữ liệu và hoàn thiện thủ tục pháp nhân mới tại một số nơi còn chậm.

Trước thực tế này, Phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ trường có quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường, đặc biệt là 114 cơ sở giáo dục có trên 100 lớp.

Với những trường vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh, địa phương cần kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 10/2026.

Cùng thời hạn, các địa phương phải hoàn tất việc bàn giao, quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu, con dấu, tài khoản, mã trường; phân định rõ trách nhiệm quản lý tại từng phân hiệu, điểm trường và bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy học.

Về nhân sự, các tỉnh, thành phố cần khẩn trương bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ. Đối với cán bộ quản lý dự kiến chuyển sang giảng dạy và những trường hợp chưa có phương án công tác, địa phương phải xử lý dứt điểm, báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT trước ngày 15/10/2026.

Nếu chưa hoàn thành, địa phương phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất thời hạn xử lý cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh việc sắp xếp trường học phải gắn với nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục, tránh chạy theo thành tích, sắp xếp cơ học hoặc cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được xem là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, có đủ nhân lực, nguồn lực và điều kiện dạy học tốt hơn.

Trong tháng 10/2026, Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục. Việc tính toán phải căn cứ quy mô học sinh, số lớp, cấp học, phân hiệu, điểm trường và khoảng cách địa lý, không áp dụng đồng loạt cho mọi cơ sở.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn). Ảnh: Việt Linh.

Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường học, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh xây dựng và đưa vào vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền.

Theo thông báo kết luận, 108 trường thuộc giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng, phục vụ năm học 2026-2027. Trong số này, 40 trường đã hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng. Đối với giai đoạn 2, 121 trường đã khởi công tại 17 tỉnh, thành phố và đang được tập trung triển khai.

Tuy nhiên, nhiều trường thuộc giai đoạn 1 chưa hoàn thành tất cả hạng mục, dẫn đến tình trạng vừa tổ chức dạy học vừa thi công. Một số dự án gặp khó khăn do thiếu vật liệu, nhân công và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Quá trình vận hành trường mới cũng phát sinh tình trạng thiếu nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ xây dựng đi đôi với chất lượng công trình và điều kiện vận hành. Các trường phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục, an ninh, an toàn, tránh tình trạng công trình hoàn thành nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động hiệu quả.

Rà soát thanh niên không có việc làm

Ngoài các nhiệm vụ liên quan trường học, thông báo kết luận đề cập tình trạng thanh niên không có việc làm, không đi học và không tham gia chương trình đào tạo.

Theo số liệu Cục Thống kê được nêu trong thông báo, quý III/2026, Việt Nam có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi thuộc nhóm này. Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan liên quan và địa phương rà soát thực trạng, xác định nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục.

Bộ GD&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả hướng nghiệp, phân luồng; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên chuyển tiếp từ nhà trường sang học nghề hoặc đi làm. Việc liên kết giữa cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cần tăng cường.

Đáng chú ý, công tác quản lý được yêu cầu chuyển từ chú trọng số lượng tuyển sinh, đào tạo sang đánh giá kết quả thực chất sau tốt nghiệp, gồm khả năng tiếp tục học tập, tìm việc làm và thích ứng với thị trường lao động.

UBND các tỉnh, thành phố phải đánh giá thực trạng thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không đi học và không tham gia đào tạo trên địa bàn; làm rõ nguyên nhân, nhất là tình trạng bỏ học hoặc không tiếp tục học sau THCS và THPT.

Trên cơ sở đó, địa phương cần xây dựng giải pháp về phân luồng, hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và kết nối việc làm, phát huy vai trò của chính quyền cấp xã, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, không để thanh niên rời nhà trường nhưng thiếu cơ hội tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động.