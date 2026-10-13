Cán bộ Công an tỉnh Cà Mau quét mã QR tìm hiểu Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm tham quan. (Ảnh: Gia Bách)

Vừa qua, tại công viên Hùng Vương, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động “Ngày hội toàn dân học tập số” và khai trương “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau”.

Chương trình mang chủ đề “Chuyển đổi số Cà Mau: Từ nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất - phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị”. Đây là một trong những hoạt động điểm của tỉnh hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Lấy người dân làm trung tâm

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho rằng, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi công nghệ được đưa vào cuộc sống. Người dân phải biết sử dụng, cán bộ biết khai thác, doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng; dữ liệu được sử dụng hiệu quả để phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

“Yêu cầu ấy đặt việc học tập số trong mối liên hệ trực tiếp với nhu cầu của người học. Với người dân, đó là kỹ năng sử dụng dịch vụ số. Với cán bộ, công chức, viên chức, việc học gắn với khai thác công nghệ phục vụ công việc. Với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đó là ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh”, ông Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã và đang thực hiện quyết liệt các chủ trương của Trung ương về Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Cụ thể, tỉnh đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 28/9/2026 về tiếp tục xác định nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số của người dân, doanh nghiệp là một trong những trọng tâm của các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Đến nay, nền tảng có hơn 37.000 tài khoản đăng ký, gần 490.000 lượt học tập, tương tác và xem bài giảng; hơn 80.000 lượt học viên hoàn thành các khóa học.

Nội dung học tập được xây dựng thành 48 khóa học với 109 video bài giảng. Các bài học tập trung vào dịch vụ công trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, an toàn thông tin và kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng. Đây cũng là những nội dung gắn với yêu cầu sử dụng công nghệ trong đời sống, công việc và kinh doanh mà tỉnh đặt ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân khẳng định, thước đo của bình dân học vụ số không phải là số tài khoản hay số lượng tham gia mà là số người thực sự biết sử dụng công nghệ, ứng dụng những giá trị thiết thực từ việc học tập.

Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi người dân biết sử dụng, cán bộ biết khai thác, doanh nghiệp ứng dụng và dữ liệu được đưa vào phục vụ công việc sản xuất. Vì vậy, học tập số trước hết là học kỹ năng thiết thực để mỗi người được tự tin làm việc, giao dịch trong môi trường số.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 được triển khai theo hướng từ nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị. Tỉnh yêu cầu các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời gắn với nhiệm vụ cụ thể và kết quả đầu ra.

Điểm đáng chú ý là mỗi sở, ban, ngành và UBND xã, phường được yêu cầu lựa chọn ít nhất 3 nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý để tập trung triển khai, hoàn thành trước ngày 10/10.

Các nhiệm vụ phải xác định rõ sản phẩm, kết quả đầu ra, thời hạn hoàn thành và đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm; ưu tiên những nhiệm vụ có khả năng đưa vào vận hành, khai thác hoặc tạo chuyển biến rõ rệt trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý, điều hành.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nghi thức khai trương “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau”. (Ảnh: Hữu Tùng)

Thực hiện nhiệm vụ học tập số gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng

Tại chương trình, Cà Mau khai trương “Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau”. Đây là đầu mối để doanh nghiệp tra cứu chính sách, kết nối chuyên gia, tiếp cận các giải pháp công nghệ và gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp trong quá trình chuyển đổi số. Những chức năng này gắn với các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp: tìm hiểu chính sách, tiếp cận giải pháp và có nơi gửi yêu cầu hỗ trợ. Viettel Cà Mau đồng hành xây dựng, vận hành cổng với nguồn lực gần 1 tỉ đồng mỗi năm.

Theo ông Võ Kiên Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, việc đưa vào hoạt động Cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cà Mau sẽ là đầu mối kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực, giải pháp và dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số.

Đồng thời, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin và các chương trình hỗ trợ phù hợp, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đề nghị sở ban ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ học tập số phải gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng, không tổ chức học theo phong trào, chạy theo số lượng tài khoản.

“Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân có một kỹ năng số thiết thực, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn trực tiếp cho người dân, nhất là người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ”, ông Luân yêu cầu.

Cùng với trang bị kỹ năng cho từng người, ông Nguyễn Minh Luân đề nghị việc học tập số gắn với các nhiệm vụ đang triển khai tại địa phương. Trong đó, hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo cùng các nền tảng số.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, đầu tư cho kỹ năng số chính là đầu tư cho năng lực phát triển của Cà Mau ngày mai.

Do đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân hãy chủ động trở thành một người học số. Các doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong việc phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận sử dụng các nền tảng số.

Với sự đồng hành của chính quyền, các doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp địa phương, Cà Mau hướng tới chuyển đổi số thực chất, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả quản trị của địa phương.