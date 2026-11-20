HLV Lee Young-jin sẽ có trận ra mắt trên sân Chi Lăng cùng SHB Đà Nẵng (áo sáng) ngay từ vòng 8.

Vòng 8 với những thay đổi về băng ghế chỉ đạo vì thế trở thành sân khấu kiểm chứng bản lĩnh của những "tướng mới" trước bài toán hóc búa: thời gian chuẩn bị ngắn ngủi và áp lực thành tích tức thì.

Thể Công Viettel: Canh bạc nội bộ của HLV Almeida De Silva

Chia tay HLV Velizar Popov sau chuỗi thành tích bết bát khiến đương kim á quân rơi xuống vị trí áp chót (hạng 13 với 5 điểm), Thể Công Viettel chọn giải pháp an toàn là đôn trợ lý Almeida De Silva lên nắm quyền. Xuất thân là HLV thủ môn và gắn bó cùng đội bóng áo lính, chiến lược gia người Brazil không mất thời gian làm quen với văn hóa V-League hay điểm mạnh, yếu của từng nội binh.

Dù đã cầm quân ở trận hòa Thanh Hóa tại vòng 7, quãng nghỉ FIFA Days vừa qua mới thực sự là khoảng thời gian quý giá để HLV Silva uốn nắn lại hệ thống phòng ngự (đã thủng lưới 11 bàn). Với dàn tuyển thủ quốc gia chất lượng, vấn đề của Viettel nằm ở tâm lý nặng nề hơn là chuyên môn.

Tiếp đón hiện tượng bất bại Sông Lam Nghệ An (hạng 3, 13 điểm) trên sân Hàng Đẫy, HLV Silva nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn để tìm lại cảm giác chiến thắng, nhưng một kết quả hòa có bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra hơn cả trước lối chơi kỷ luật của đội bóng xứ Nghệ.

Đông Á Thanh Hóa: Dấu ấn kỷ luật của cựu trung vệ World Cup

Việc HLV Mai Xuân Hợp nhường ghế vì rào cản bằng cấp AFC Pro mở đường cho HLV Kim Young Chul tiếp quản đội bóng xứ Thanh. Cựu trung vệ từng dự World Cup 2006 cùng đội tuyển Hàn Quốc không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng nằm trong ban huấn luyện U.23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik từ tháng 9-2025.

HLV Kim Young Chul có lợi thế lớn khi đã có trận "làm nóng" hòa 1-1 trên sân Viettel ở vòng 7, cộng thêm gần hai tuần tập luyện trọn vẹn. Quan trọng hơn, HLV Mai Xuân Hợp vẫn ở lại ban huấn luyện làm cầu nối ngôn ngữ và chiến thuật, giúp bộ khung ngoại binh như Saliou Guindo và các trụ cột bản địa vận hành trơn tru.

Gặp Hoàng Anh Gia Lai (hạng 12, 6 điểm) trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà Thanh Hóa, đoàn quân của HLV Kim Young Chul nắm trong tay mọi thiên thời, địa lợi để bỏ túi trọn vẹn 3 điểm.

Hải Phòng FC: "Người cũ" Dylan Kerr và thử thách cực đại tại Thiên Trường

Khi Hải Phòng đang bay cao ở vị trí thứ 6 (10 điểm), việc HLV Đặng Văn Thành bất ngờ xin rút lui vì lý do cá nhân buộc đội bóng đất Cảng phải kích hoạt phương án tái hợp "người cũ" Dylan Kerr. Nhà cầm quân người Anh từng có thời gian làm việc tại đội tuyển Việt Nam, Khánh Hòa và chính là người giúp Hải Phòng giải cơn khát danh hiệu với chức vô địch Cúp Quốc gia 2014.

Đây là một trong hai ca thay tướng gấp gáp nhất vòng 8. HLV Dylan Kerr chỉ bắt tay vào công việc từ chiều 16-11, vỏn vẹn 5 ngày trước giờ bóng lăn. Rất may, ông thừa hưởng một tập thể đang vận hành ổn định, giàu tinh thần chiến đấu với phong độ cao của cặp tiền đạo Milan Makaric- Tagueu và nhóm nội binh giàu kinh nghiệm như Hữu Sơn.

Phải làm khách trên chảo lửa Thiên Trường trước đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định (16 điểm), quỹ thời gian 5 ngày khó giúp HLV Dylan Kerr tạo ra đột biến chiến thuật. Giành được 1 điểm rời thành Nam đã là màn tái xuất thành công mỹ mãn của chiến lược gia người Anh.

SHB Đà Nẵng: Cánh tay phải của thầy Park tái xuất

Sau trận thua bạc nhược trước tân binh Đồng Nai ở vòng 7, SHB Đà Nẵng đưa HLV Lê Đức Tuấn lên làm Giám đốc kỹ thuật và mời về HLV Lee Young-jin. Có hơn 5 năm làm trợ lý thân cận cho HLV Park Hang-seo (2017–2023), HLV Lee Young-jin thấu hiểu tường tận tâm lý cầu thủ Việt Nam cũng như đặc thù khắc nghiệt của giải quốc nội.

Nhận nhiệm vụ đúng cuối dịp FIFA Days, HLV Lee Young-jin không có nhiều thời gian để rà soát lực lượng đang đứng thứ 10 (9 điểm). Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của nhà cầm quân Hàn Quốc là việc đã hơn 10 năm chưa trực tiếp cầm sa bàn ở cấp độ CLB (kể từ khi rời Daegu FC năm 2016), trong khi chất lượng nhân sự của đội bóng sông Hàn chỉ ở mức trung bình khá.

Chạm trán ứng viên vô địch Ninh Bình FC (hạng 4, 13 điểm) tại sân Hòa Xuân là bài test quá tầm. Nhiều khả năng HLV Lee Young-jin sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công thực dụng để hướng tới mục tiêu có điểm?.