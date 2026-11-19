Thể Công-Viettel (áo đỏ) và Sông Lam Nghệ An đang có phong độ trái ngược ở V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Sau thời gian tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 sẽ trở lại với những diễn biến sôi động của vòng 8, nơi 6 cặp đấu sẽ diễn ra trên sân cỏ khắp cả nước trong ba ngày từ 20/11 đến 22/11/2026.

Tâm điểm của vòng đấu sẽ là màn chạm trán giữa hai câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng đang thể hiện phong độ trái ngược ở mùa giải năm nay: Thể Công-Viettel (5 điểm, xếp áp chót) trên sân nhà Hàng Đẫy sẽ tiếp đón đội khách Sông Lam Nghệ An (13 điểm, xếp thứ 3).

Sông Lam Nghệ An đang tạo nên bất ngờ lớn khi là đội duy nhất bất bại sau 7 vòng (3 thắng, 4 hòa). Trong khi đó, Thể Công lại "trượt dài" cùng chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường và rơi xuống vị trí thứ 13/14 trên bảng xếp hạng ở sân chơi quốc nội.

Dù có lợi thế sân nhà Hàng Đẫy, Thể Công lại là đội chịu áp lực tâm lý nặng hơn đồng thời chịu tổn thất về lực lượng khi chốt chặn quan trọng nơi tuyến giữa là tiền vệ Paulinho Curua bị treo giò.

Ngược lại, Sông Lam Nghệ An tuy phải làm khách nhưng với phong độ cao của dàn cầu thủ trẻ, hoàn toàn có thể tiếp tục tạo “địa chấn” - như cách đội bóng xứ Nghệ từng “quật ngã” Hà Nội FC với tỷ số đậm 4-1 ngay tại Hàng Đẫy ở vòng 2 V-League mùa giải năm nay.

Phong độ của Thể Công đang 'chạm đáy' ngay ở giai đoạn đầu mùa giải. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Một màn đối đầu cũng hứa hẹn mang đến “đại tiệc” tấn công cho người hâm mộ là cuộc đụng độ giữa đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định (16 điểm) và đội khách Hải Phòng (10 điểm, xếp thứ 6), hai đội có hàng công tốt nhất sau 7 vòng, với thông số lần lượt là 16 và 14 bàn thắng.

Sự trở lại của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang giúp “cựu vương” Nam Định từng bước lấy lại hình ảnh của một ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, điểm tựa của Hải Phòng là lối chơi “lì lợm” đã làm nên bản sắc, cùng phong độ ấn tượng của bộ đôi tiền đạo ngoại binh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu là Milan Makaric (7 bàn) và Joel Tagueu (5 bàn).

Với lợi thế sân nhà Thiên Trường cùng chiều sâu lực lượng vượt trội gồm những ngôi sao ngoại binh và nội binh chất lượng, Nam Định là đội được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này.

Tuần đấu mà đội nhì bảng Công an Hà Nội không ra sân (do tham dự giải quốc tế Shopee Cup) sẽ mở ra cơ hội để Ninh Bình (13 điểm, xếp thứ 4) “vượt mặt” đội bóng ngành Công an, nếu giành được chiến thắng ở chuyến làm khách đến sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng (9 điểm, xếp thứ 10).

Lực lượng đồng đều với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, mục tiêu của Ninh Bình chắc chắn sẽ là 3 điểm để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vương ở mùa giải năm nay. Về phía chủ nhà, “thánh địa” Chi Lăng sẽ là điểm tựa tiếp thêm động lực để SHB Đà Nẵng sẵn sàng “quật ngã” một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát (sinh năm 2007) của Ninh Bình đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội của V-League 2026/27 với 4 bàn thắng sau 7 vòng đấu. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, đội cuối bảng Thành phố Đồng Nai (4 điểm) sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón “đại gia” đang chật vật ở chặng khởi đầu là Hà Nội FC (9 điểm, xếp thứ 9).

Hà Nội FC chỉ thắng 4/7 vòng, thường gặp khó trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn (thua Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng, thắng tối thiểu Bắc Ninh). Đây là cơ sở để đội chủ sân Bình Phước quyết tâm tạo nên bất ngờ trước cựu vương V-League.

Ở hai cặp đấu còn lại, Thanh Hóa (9 điểm, xếp thứ 8) trên sân nhà sẽ tiếp đón đội khách Hoàng Anh Gia Lai (6 điểm, xếp thứ 12), trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh (10 điểm, xếp thứ 7) sẽ có chuyến hành quân đến sân của đội đang xếp thứ 5 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 điểm). Với khoảng cách chỉ là 1 điểm, một chiến thắng sẽ giúp đội bóng ngành Công an vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng./.

Lịch thi đấu vòng 8 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Bảng xếp hạng sau vòng 7 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)