Znews | eSports

'Lò xay'

đường trên tại T1

Ngày 19/11, T1 chia tay Doran, người đi đường trên thứ 10 rời đội kể từ năm 2013.

Liên tục đổi người

Znews | eSports

Biểu đồ dòng thời gian 5 vị trí của T1, 2013-2026.

Tuyển thủ ra sân từ 10 trận. Vạch vàng: T1 vô địch CKTG. Chạm vào khối để xem chi tiết.

10 người, 10 lần chia tay

I

1

Impact

Jeong Eon-young

02/2013 – 12/2014

21,6 tháng

52 trận

CKTG 2013

M

2

MaRin

Jang Gyeong-hwan

12/2014 – 11/2015

11,8 tháng

56 trận

CKTG 2015

D

3

Duke

Lee Ho-seong

12/2015 – 11/2016

11,7 tháng

65 trận

CKTG 2016

H

4

Huni

Heo Seung-hoon

12/2016 – 11/2017

11,7 tháng

52 trận

U

5

Untara

Park Ui-jin

05/2017 – 11/2018

17,9 tháng

31 trận

T

6

Thal

Park Kwon-hyuk

01/2018 – 11/2018

10,3 tháng

35 trận

K

7

Khan

Kim Dong-ha

11/2018 – 11/2019

11,9 tháng

65 trận

C

8

Canna

Kim Chang-dong

11/2019 – 11/2021

24 tháng

87 trận

Z

9

Zeus

Choi Woo-je

11/2020 – 11/2024

47,8 tháng

193 trận

CKTG 2023, 2024

D

10

Doran

Choi Hyeon-jun

11/2024 – 11/2026

24 tháng

130 trận

CKTG 2025

Không tính Profit, Roach (dưới 10 trận).

Nâng cúp rồi rời đi

Số ngày còn ở lại đội sau chung kết CKTG

2013

I

Impact

Chung kết 04/10/2013

441 ngày

2015

M

MaRin

Chung kết 31/10/2015

25 ngày

2016

D

Duke

Chung kết 29/10/2016

30 ngày

2023

Z

Zeus

Chung kết 19/11/2023

366 ngày

2025

D

Doran

Chung kết 09/11/2025

375 ngày

Infographic Znews | eSports

Áp lực vị trí

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

19/11/2018

Untara, Thal rời đội

19/11/2019

Khan rời đội

19/11/2023

Zeus vô địch CKTG

19/11/2024

Zeus rời đội, Doran đến

19/11/2026

Doran rời đội

Biểu đồ thời gian ở lại đội một theo vị trí.

Thời gian ở đội một, vòng càng lớn càng nhiều trận. Vạch trắng: trung bình mỗi vị trí.

Infographic Znews | eSports