20h hôm nay 20-11, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình lịch sử tại World Cup U17-2026 với trận ra quân bảng G gặp U17 Bỉ.

Trước giờ xuất trận, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh yếu tố tự tin, tinh thần thoải mái và niềm vui chơi bóng, đồng thời khẳng định U17 Việt Nam sẽ nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng trong cuộc đối đầu với đương kim á quân giải U17 châu Âu.

HLV Roland cùng học trò tích cực chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Bỉ (Ảnh: VFF)

"Tôi muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm", HLV Roland chia sẻ.

Thông điệp được HLV Cristiano Roland thường xuyên nhắc nhở các học trò là hãy tận hưởng cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại World Cup. Theo ông, các cầu thủ cần bước vào sân với tâm thế tự tin, vui vẻ và thoải mái, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn.

"Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình. Tôi muốn các em cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi thực hiện những chiến lược, chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, vì vậy toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra", nhà cầm quân người Brazil bày tỏ.

U17 Việt Nam vui vẻ tập luyện, sẵn sàng ra quân gặp U17 Bỉ tối 20-11

Bên cạnh yếu tố tâm lý, HLV Roland cũng nhìn nhận sự khác biệt về trình độ giữa sân chơi châu Á và World Cup.

Theo ông, U17 Việt Nam cần duy trì bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu để thích ứng với yêu cầu cao hơn. Ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng khả năng giữ cân bằng tâm lý, giúp các cầu thủ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu mắc sai sót trong trận đấu.

Theo chiến lược gia người Brazil, điều quan trọng là toàn đội phải nỗ lực thực hiện đúng đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trước mắt, U17 Việt Nam chỉ tập trung cho cuộc đối đầu với U17 Bỉ, chưa nghĩ đến những trận đấu tiếp theo gặp U17 New Zealand (23-11) và Mali (26-11).