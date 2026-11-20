Ninh Bình FC thông tin chia tay trợ lý Andrew

Việc chuyên gia người Australia ra đi khiến Ninh Bình FC phải có phương án điều chỉnh công tác huấn luyện thể lực trong thời gian tới. Đây là bộ phận quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì sức bền và trạng thái thi đấu của các cầu thủ. Hiện tại, đội bóng cố đô Hoa lư chưa công bố người thay thế Andrew James.

Đội bóng của Hoàng Đức sẽ cần sớm ổn định bộ phận chuyên môn để bảo đảm quá trình chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo không bị gián đoạn.