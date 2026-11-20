HLV thể lực Andrew James chia tay Ninh Bình FC
Ninh Bình FC chính thức xác nhận chia tay HLV thể lực Andrew James. Theo thông báo trên trang chủ CLB, Andrew James sẽ trở về Australia vì lý do cá nhân và không tiết lộ thêm chi tiết về nguyên nhân dẫn đến quyết định này
Việc chuyên gia người Australia ra đi khiến Ninh Bình FC phải có phương án điều chỉnh công tác huấn luyện thể lực trong thời gian tới. Đây là bộ phận quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì sức bền và trạng thái thi đấu của các cầu thủ. Hiện tại, đội bóng cố đô Hoa lư chưa công bố người thay thế Andrew James.
Đội bóng của Hoàng Đức sẽ cần sớm ổn định bộ phận chuyên môn để bảo đảm quá trình chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo không bị gián đoạn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hlv-the-luc-andrew-james-chia-tay-ninh-binh-fc-post361258.html