U17 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước cuộc đối đầu với U17 Bỉ tại bảng G. Chia sẻ trước buổi tập, HLV Cristiano Roland cho biết hai tháng vừa qua là khoảng thời gian quan trọng để toàn đội hoàn thiện quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

HLV Cristiano Roland mong muốn các cầu thủ U17 Việt Nam thật sự tự tin, tinh thần thoải mái trước trận ra quân gặp U17 Bỉ. Ảnh: VFF.

Nhà cầm quân người Brazil ý thức rõ sự khác biệt về trình độ giữa các đội tuyển tại sân chơi thế giới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải tự tin, thi đấu hết mình và phát huy tối đa năng lực.

“Trong trận đấu ra quân, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Thông điệp được chiến lược gia người Brazil nhắc đi nhắc lại với các học trò là hãy tận hưởng cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Theo ông, các cầu thủ cần bước vào sân với tâm lý vui vẻ, thoải mái, không để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn.

“Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình”, ông nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland và các học trò có buổi tập cuối trước trận đấu gặp U17 Bỉ. Ảnh: VFF.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, HLV Cristiano Roland cũng yêu cầu U17 Việt Nam thích ứng với cường độ và tốc độ thi đấu cao hơn tại World Cup. Toàn đội cần duy trì bản sắc, cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và giữ được sự cân bằng tâm lý, đặc biệt khi mắc sai sót trong trận đấu.

Theo HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam cần tuân thủ đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước mắt, toàn đội chỉ tập trung cho cuộc chạm trán U17 Bỉ thay vì nghĩ đến những trận đấu tiếp theo.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại bảng G - VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20/11 (giờ Việt Nam) tại bảng G. Đây là trận mở màn hành trình lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland.