Đội tuyển Việt Nam được miễn vòng loại thứ nhất World Cup 2030 khu vực châu Á.

Khép lại năm 2026 ở vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ miễn vòng loại thứ nhất World Cup 2030 khu vực châu Á và bắt đầu hành trình từ vòng hai.

Theo kế hoạch dự kiến, AFC sẽ tổ chức bốc thăm hai vòng loại đầu tiên vào ngày 15/12/2026, trước khi FIFA công bố bảng xếp hạng tiếp theo vào ngày 16/12. Nếu lịch trình được giữ nguyên, đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng thứ hạng 99 thế giới để xác định vị trí khi bốc thăm.

Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn có cơ hội nằm ở nhóm hạt giống số 2. Theo phương án phân nhóm dự kiến, Việt Nam sẽ tránh được các đối thủ như Thái Lan, Jordan, Oman, Syria, Palestine, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan.

Tuy nhiên, đội tuyển vẫn có thể chạm trán những đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia từ nhóm hạt giống số 1. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Kyrgyzstan cũng là những đối thủ đáng chú ý ở cuộc đua giành vé đi tiếp.

Theo thể thức dự kiến, vòng loại thứ hai có 36 đội, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu sân nhà và sân khách, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba. Giai đoạn này dự kiến diễn ra từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028.

Nếu được miễn vòng đầu, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vào tháng 9/2027, muộn hơn khoảng 6 tháng so với các đội phải thi đấu từ vòng loại thứ nhất. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng để tiến vào vòng loại thứ ba World Cup 2030.