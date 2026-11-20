Quang Hải cùng các đồng đội không thể vượt qua đại diện của Malaysia. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

Tiếp đón Johor Darul Ta'zim trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội đối mặt với thử thách lớn khi đội khách là một trong những câu lạc bộ hàng đầu Đông Nam Á, sở hữu lực lượng chất lượng và giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking đã có màn nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành đại diện Malaysia.

Ngay phút thứ 3, Công an Hà Nội bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ pha phối hợp ăn ý với Alan ở trung lộ, Perea thoát xuống vòng cấm, vượt qua thủ môn đối phương. Trong nỗ lực truy cản, hậu vệ Rui Correira vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp đội chủ sân Hàng Đẫy vượt lên dẫn trước 1-0.

Có lợi thế sớm, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 11, Lê Văn Đô có pha căng ngang nguy hiểm sau đường chuyền của Stephan Mauk, nhưng hàng phòng ngự Johor kịp thời giải nguy.

Bốn phút sau, Alan thực hiện pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách.

Đến phút 22, Sabater có cơ hội nhân đôi cách biệt với cú sút ở cự ly gần, song thủ môn Johor đã phản xạ kịp thời. Phút 29, Perea tiếp tục khiến khung thành đại diện Malaysia chao đảo bằng pha dứt điểm ngoài vòng cấm đưa bóng trúng cột dọc.

Trước sức ép từ đội chủ nhà, huấn luyện viên Xisco Munoz buộc phải điều chỉnh nhân sự, đưa thêm các trụ cột vào sân nhằm cải thiện thế trận. Những thay đổi này giúp Johor dần lấy lại quyền kiểm soát bóng trong phần cuối hiệp một.

Dù vậy, Công an Hà Nội vẫn bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Johor Darul Ta'zim đẩy cao tốc độ và nhanh chóng tạo ra bước ngoặt. Phút 47, Jairo đưa bóng vào lưới Công an Hà Nội nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Chỉ ba phút sau, đội khách tìm được bàn gỡ hòa. Arribas, cầu thủ được tung vào sân từ phút 26, nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán về góc xa, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, quân bình tỷ số 1-1.

Đến phút 60, Johor hoàn tất màn lội ngược dòng. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Jairo thoát xuống bên cánh phải trước khi kiến tạo để Guilherme dứt điểm chính xác, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Bị dẫn ngược, huấn luyện viên Mano Polking quyết định tăng cường sức tấn công khi đưa Quang Hải vào sân. Công an Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 71, Alan thực hiện đường chọc khe thuận lợi cho Lê Văn Đô băng xuống, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Mười phút sau, đội chủ nhà tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Từ đường chuyền của Sabater, Alan dứt điểm một chạm trong vòng cấm, đưa bóng vượt qua tầm với thủ môn nhưng lại tìm đến cột dọc.

Không tận dụng được những cơ hội tạo ra, Công an Hà Nội phải nhận thêm bàn thua ở phút 85. Trong một tình huống phản công nhanh, Guilherme vượt qua sự truy cản của Đoàn Văn Hậu rồi chuyền bóng để Arribas dứt điểm trong thế đối mặt, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1.

Phút 90, Quang Hải đưa được bóng vào lưới Johor sau pha phối hợp Perea. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do Perea đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Chung cuộc, Công an Hà Nội để thua Johor Darul Ta'zim với tỷ số 1-3, dù đã có hiệp một thi đấu tích cực và nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt.

Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Mano Polking có 3 điểm sau hai lượt trận tại Shopee Cup 2026/2027. Trong khi đó, Johor Darul Ta'zim duy trì thành tích toàn thắng, giành 6 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng đấu.

Kết quả trên cho thấy Công an Hà Nội vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự tập trung trong phòng ngự, nhất là khi đối đầu những đội bóng có chất lượng chuyên môn cao tại đấu trường khu vực.