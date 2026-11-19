Ở thời điểm đầu mùa giải, V-League 2026/27 đã ghi nhận có tới 5/14 HLV là thầy ngoại, bao gồm: Alexandre Polking (quốc tịch Brazil/Đức, CLB Công an Hà Nội), Velizar Popov (quốc tịch Bulgaria, CLB Thể Công Viettel), Paulo Foiani (quốc tịch Brazil, Bắc Ninh), Harry Kewell (quốc tịch Australia, CLB Hà Nội) và Arthur Diles (quốc tịch Australia, CLB Công an TP.HCM).

Và ở thời điểm hiện tại, sau 7 vòng đấu, số CLB được thầy ngoại dẫn dắt đã tăng lên 8.

Ba thầy ngoại mới gia nhập V-League 2026/27 (từ trái qua): Lee Young-jin, Dylan Kerr, Kim Yong-chul

Cụ thể, CLB Hải Phòng mời Dylan Kerr (người Anh). CLB Thanh Hóa bổ nhiệm ông Kim Yong-chul, trong khi CLB Đà Nẵng cũng tin dùng một chuyên gia người Hàn Quốc là ông Lee Young-jin.

CLB Thể Công Viettel sau khi chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Poppov cũng mời một thầy ngoại khác là Guilherme Almeida (quốc tịch Brazil).

Trong số các thầy ngoại đương nhiệm, HLV Harry Kewell gây ấn tượng khi từng cùng Yokohama giành á quân AFC Champions League 2023-2024. Nhưng nếu xét về thành tích gần nhất, đặc biệt là kinh nghiệm và danh hiệu tại Việt Nam, không ai sánh được HLV Alexandre Polking.

HLV Polking thành công nhất trong số các thầy ngoại đang cầm quân tại V-League

Nhà cầm quân 50 tuổi này gia đã giúp CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2025/26, vô địch Cúp quốc gia 2024/25, giành 2 Siêu cúp quốc gia (2025, 2026), Á quân C1 Đông Nam Á 2024/25.

Việc thầy ngoại áp đảo trên băng ghế huấn luyện V-League phần nào cho thấy xu hướng mới cùng sự đầu tư hơn từ lãnh đạo các CLB cho vị trí then chốt này. So với thầy nội, các HLV ngoại được cho là không hoặc ít chịu tác động chuyên môn từ các ông chủ đội bóng, từ đó độc lập trong mỗi quyết định nhân sự, chiến thuật.

Song để thành công tại V-League thì cần nhiều yếu tố, bao gồm sự am hiểu, thích nghi môi trường bóng đá đặc thù nước sở tại, mà HLV Polking là minh chứng sống động nhất với chuỗi thành công thời gian qua.

Tất nhiên, số lượng thầy ngoại đông không đồng nghĩa giá trị giải đấu được nâng lên. Nhìn sang nền bóng đá số 1 châu Á là Nhật Bản, trong 20 CLB đang chơi tại giải vô địch quốc gia, chỉ 8 sử dụng HLV người nước ngoài.

Dẫu vậy với V-League, làn sóng HLV ngoại hiện tại, đặc biệt là sự xuất hiện của những gương mặt mới, ít nhiều mang tới sự tươi mới, tính cạnh tranh và sức hút cho giải đấu.