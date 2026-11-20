Theo cập nhật mới nhất bảng tổng sắp huy chương, đoàn TP.HCM đang dẫn đầu với 84 huy chương, gồm 34 HCV, 16 HCB và 34 HCĐ. Đoàn Hà Nội xếp thứ hai với 88 huy chương (31 HCV, 26 HCB, 31 HCĐ). Dù sở hữu tổng số huy chương nhiều hơn, Hà Nội vẫn đứng sau TP.HCM do kém 3 HCV.

Chủ nhà TP.HCM tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tính đến sáng 20/11. Ảnh: HL.

Đứng thứ ba là đoàn Công an nhân dân với 55 huy chương, trong đó có 21 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cần Thơ (15 HCV), Quân đội (13 HCV) và Hải Phòng (12 HCV). Bắc Ninh và Thái Nguyên lần lượt xếp thứ bảy và thứ tám.

Ở nhóm giữa bảng, Đà Nẵng đứng thứ chín với 5 HCV, 13 HCB và 17 HCĐ. Thanh Hóa xếp thứ mười với 5 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ. Tiếp theo là các đoàn Ninh Bình, Đồng Nai, Quảng Ninh, Gia Lai, Phú Thọ và Hưng Yên.

Tại nửa sau bảng tổng sắp, Vĩnh Long xếp thứ 17 với 1 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ; Đồng Tháp đứng thứ 18 với 1 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ. Các đoàn Lâm Đồng, Đắk Lắk, Huế, An Giang, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh và Khánh Hòa cũng đã giành được HCV.

Bảng tổng sắp huy chương chiều tối ngày 19/11. Ảnh: HTV.

Trong khi đó, Tuyên Quang tạm đứng thứ 28 với 5 HCB và 4 HCĐ. Các đoàn Lào Cai, Quảng Trị, Sơn La, Lạng Sơn, Tây Ninh và Điện Biên xếp ở những vị trí tiếp theo.

Như vậy, tính đến sáng 20/11, cả 34 đoàn thể thao tham dự Đại hội đều đã giành được huy chương. Cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu vẫn diễn ra quyết liệt, đặc biệt giữa TP.HCM và Hà Nội, khi khoảng cách hiện chỉ là 3 HCV.