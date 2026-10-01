Tuổi cao nêu gương sáng

Người cao tuổi thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn biểu diễn tiết mục văn nghệ nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Bà Trương Thị Hợp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT tỉnh cho biết: Hiện toàn tỉnh có trên 97.300 NCT, trong đó có hơn 87.200 hội viên NCT. Hưởng ứng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, nhiều NCT dù tuổi cao vẫn tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để tạo điều kiện cho NCT phát triển kinh tế, từ năm 2022 đến nay, các cấp hội phối hợp tổ chức khoảng 90 buổi tập huấn, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt và các mô hình kinh doanh cho NCT, con cháu trong gia đình. Qua đó, ngày càng có nhiều NCT dù tuổi cao vẫn trực tiếp lao động, sản xuất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, động viên con cháu phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn tỉnh hiện có trên 45.600 NCT trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; 286 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp; trên 1.140 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp.

Ông Chu Văn Đạo, NCT thôn Hải Yến, xã Công Sơn cho biết: Nhận thấy diện tích đất đồi trước đây bỏ hoang hoặc canh tác không hiệu quả, năm 2016, tôi cùng gia đình bàn bạc, thống nhất chuyển đổi sang trồng rừng, cây ăn quả, kết hợp nuôi ong mật và chăn nuôi gia súc. Trong quá trình sản xuất, tôi chủ động tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trong tỉnh và tìm hiểu thêm trên báo chí, mạng xã hội. Nhờ đó đến nay, gia đình tôi có hơn 4 ha rừng và 1,5 ha cây ăn quả, gần 40 tổ ong mật cùng 1 đàn gia súc. Trong ba năm gần đây, bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, mô hình đem lại thu nhập khoảng 150 triệu đồng.

Người cao tuổi xã Bằng Mạc tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân trên địa bàn xã

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, NCT còn phát huy vai trò, uy tín trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn. Cán bộ, hội viên NCT luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền, vận động Nhân dân, bảo ban con cháu cùng thực hiện. Hiện toàn tỉnh có gần 3.470 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ hội, tổ hòa giải ở địa phương; có hơn 10.480 NCT tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, khuyến học; trên 5.260 NCT tham gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội và ANTT (mỗi năm, cung cấp 250 tin có giá trị cho lực lượng an ninh cơ sở). Dù ở cương vị nào, NCT đều phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Dương Công Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: Toàn xã hiện có gần 2.640 hội viên NCT. Bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, NCT đã trở thành cầu nối, góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách và tham gia hòa giải những mâu thuẫn, vụ việc phát sinh tại cơ sở… Qua đó, nhiều vụ việc được phát hiện, hòa giải, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng, giữ vững ANTT, củng cố sự đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân.

Không chỉ vậy, NCT còn tích cực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống. Hiện toàn tỉnh có trên 440 câu lạc bộ (CLB) các loại hình của NCT, thu hút trên 10.000 NCT tham gia. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, NCT không chỉ tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần truyền dạy những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. Ngoài ra, các cấp hội NCT còn phối hợp với hội khuyến học cùng cấp triển khai nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, động viên con cháu, dòng họ, khu dân cư chăm lo học tập, rèn luyện, vươn lên trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội…

Có thể khẳng định, thông qua phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, NCT trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy tốt vai trò, có nhiều đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình ấm no, cộng đồng đoàn kết, quê hương ngày càng phát triển.