Xã Mỹ Đức: Chăm lo đời sống người cao tuổi

Ngày 1-10, nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991-1/10/2026) và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức tổ chức thăm, trao tặng 48 suất quà tới các cụ cao niên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn.

Mỗi suất quà từ 500.000 đến 1 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu; tổng trị giá 48 suất quà là 30 triệu đồng.

Đại diện Hội Người cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức thăm, tặng quà người cao tuổi trên địa bàn xã. Ảnh: Biên Phạm

Bà Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mỹ Đức chia sẻ, hoạt động ý nghĩa này thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Thương người như thể thương thân" của dân tộc, qua đó kịp thời chia sẻ, động viên các cụ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, sống vui, sống khỏe bên gia đình và cộng đồng.

Xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thời gian qua, Hội Người cao tuổi xã Mỹ Đức đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy vai trò trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Hàng năm, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn; tổ chức chúc thọ, mừng thọ; phối hợp khám, tư vấn và cấp phát thuốc cho người cao tuổi.

Người cao tuổi xã Mỹ Đức tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi xã Mỹ Đức năm 2026. Ảnh: Biên Phạm

Ngoài được chăm lo đời sống vật chất, người cao tuổi trong xã còn được quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Xã Mỹ Đức đã thành lập và duy trì các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, văn nghệ, thơ ca, cờ tướng... thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi tham gia.

Hội Người cao tuổi xã Mỹ Đức thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi bổ ích, ý nghĩa, giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, giao lưu, góp phần củng cố và tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên người cao tuổi.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội Người cao tuổi xã đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi trên địa bàn ngày càng được nâng cao, góp phần giúp các cụ sống vui, sống khỏe, là những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã Mỹ Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Người cao tuổi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người có công với cách mạng, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc và miền núi của xã.