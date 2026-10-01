Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cùng đoàn Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm việc với Viện Nghiên cứu Busan

Ông Kim Yeong Jae, Viện trưởng Viện BDI và Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan đã trao đổi với đoàn về đặc điểm, tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác của khu vực Đông Nam Hàn Quốc trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy các chính sách cân bằng vùng, nhằm phát triển các địa phương ngoài vùng thủ đô; trong đó hợp tác nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển vùng, kinh nghiệm, bài học của quá trình phát triển với các Viện nghiên cứu của Busan cũng là nội dung cần được quan tâm trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Đoàn đã cùng Tổng Lãnh sự quán làm việc với ông Kim Yeong Jae, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Busan (BDI) trao đổi để kết nối hợp tác với cơ quan nghiên cứu Việt Nam với BDI, tìm hiểu kinh nghiệm quy hoạch hạ tầng logistics, chiến lược công nghiệp và các bài học về chính sách liên kết vùng của Hàn Quốc.

Tầm nhìn logistics toàn cầu và chuyển đổi công nghiệp

Chia sẻ tại buổi làm việc, đại diện BDI nhấn mạnh chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cấp các ngành thế mạnh cốt lõi của Busan như chế tạo, phụ tùng ô tô và đóng tàu.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan làm việc với đoàn Tạp chí Cộng sản.

Đặc biệt, Busan đang tiến hành một cuộc tái cấu trúc không gian quy mô lớn. Cảng Busan cũ ở khu vực phía Bắc đang được chuyển đổi thành trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và trụ sở vận tải biển. Trong khi đó, Tân cảng Busan (phía Tây) được tập trung mở rộng thành trung tâm logistics quốc tế.

Điểm nhấn chiến lược là việc quy hoạch sân bay quốc tế Gadeokdo (dự kiến mở cửa năm 2035) gắn kết trực tiếp với Tân cảng, tạo thành một chuỗi logistics đa phương thức “hàng hải – hàng không” hoàn chỉnh.

Ngoài ra, Busan cũng đặt kỳ vọng khai thác Tuyến hàng hải Bắc Cực, tạo hành lang trung chuyển hàng hóa tối ưu từ Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam) sang thị trường châu Âu.

Đột phá từ mô hình siêu liên kết vùng (Megacity)

Về bài toán phát triển lãnh thổ, Viện trưởng BDI đã phân tích mô hình phát triển cân bằng vùng nhằm giảm tải cho thủ đô Seoul. Busan hiện đang đóng vai trò hạt nhân, tích cực liên kết với Ulsan và tỉnh Gyeongsangnam-do để hình thành “siêu vùng” kinh tế trọng điểm phía Nam (Bu-Ul-Gyeong).

Khác với mô hình quản lý tập trung trước đây, cơ chế phân quyền hiện tại giao quyền chủ động tối đa cho địa phương. Chính quyền địa phương sẽ tự hoạch định chiến lược phát triển tích hợp dựa trên tiềm năng đặc thù, sau đó mới kiến nghị Trung ương hỗ trợ về cơ chế và nguồn lực.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan làm việc với đoàn Tạp chí Cộng sản.

Mở hướng hợp tác nghiên cứu chính sách đô thị

Đánh giá cao những kinh nghiệm được chia sẻ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn cho rằng thực tiễn phát triển của Busan cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho nghiên cứu và hoạch định chính sách vùng tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực logistics, chuyển đổi công nghiệp và quản trị liên kết vùng.

BDI đề xuất tăng cường hợp tác theo mô hình đối tác công - tư gắn với chuỗi giá trị, trong đó Nhà nước tập trung kiến tạo hạ tầng và môi trường chính sách, còn doanh nghiệp tham gia đầu tư công nghệ và phát triển dịch vụ.

Từ trao đổi này, Đoàn Việt Nam đề xuất kết nối trực tiếp BDI với Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng diễn đàn trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo và nghiên cứu chung về chính sách đô thị.

Viện BDI và đoàn Tạp chí Cộng sản chụp ảnh lưu niệm.

Viện trưởng Kim Yeong Jae hoan nghênh đề xuất và khẳng định BDI sẵn sàng trao đổi các bước tiếp theo qua kênh chính thức. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối, góp phần đưa hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và Busan đi vào nội dung cụ thể.

BDI là cơ quan tư vấn chính sách trực thuộc chính quyền thành phố Busan, nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, cảng biển, văn hóa và an sinh xã hội.

Viện có khoảng 140-150 nhân sự, trong đó có khoảng 60 tiến sĩ; ngân sách hằng năm khoảng 20 tỷ won, chủ yếu phục vụ các nghiên cứu và dự án chính sách công của thành phố.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan)