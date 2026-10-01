Nhật Bản tăng phí xin vĩnh trú đối với người nước ngoài lên gấp 20 lần

Theo Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản (ISA), biểu phí mới có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đối với các hồ sơ thay đổi, gia hạn tư cách cư trú và xin vĩnh trú - một khái niệm thường trú đặc thù tại Nhật Bản.

Trước đây, người nộp hồ sơ trực tiếp để thay đổi hoặc gia hạn tư cách cư trú phải trả 6.000 yên (khoảng 985.000 đồng), trong khi phí xin vĩnh trú là 10.000 yên (khoảng 1,64 triệu đồng).

Theo biểu phí mới, hồ sơ thay đổi hoặc gia hạn tư cách cư trú nộp trực tiếp sẽ có mức phí tùy theo thời hạn được cấp. Mức phí thấp nhất là 10.000 yên (1,64 triệu đồng), đối với thời hạn cư trú từ ba tháng trở xuống.

Với thời hạn cư trú từ 5 năm trở lên, phí có thể lên tới 75.000 yên (khoảng 12,3 triệu đồng). Đáng chú ý nhất, phí xin vĩnh trú tăng gấp 20 lần, từ 10.000 lên 200.000 yên (gần 32,8 triệu đồng).

Nhật Bản siết điều kiện vĩnh trú, phí hồ sơ tăng gấp 20 lần. Ảnh: Unplash

Việc tăng phí đã khiến nhiều người nước ngoài tranh thủ nộp hồ sơ trước thời điểm biểu phí mới có hiệu lực. Tại một số cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, lượng người đến làm thủ tục tăng mạnh trong những ngày cuối tháng 9.

Bên cạnh việc tăng phí, Chính phủ Nhật Bản cũng sửa đổi hướng dẫn xét cấp tư cách vĩnh trú theo hướng chặt chẽ hơn.

Theo hướng dẫn mới, nhà chức trách sẽ xem xét khả năng bảo đảm cuộc sống lâu dài của người nộp đơn, trong đó thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng.

Người xin vĩnh trú sẽ được đánh giá dựa trên việc thu nhập có duy trì ổn định và tương xứng với mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản có quy mô tương tự hay không.

Nhật Bản cũng sẽ xem xét mức lương hưu dự kiến của người nộp đơn. Nếu khoản lương hưu dự kiến chưa đủ để chứng minh khả năng bảo đảm cuộc sống, tài sản tài chính của người xin vĩnh trú có thể được tính đến.

Một thay đổi đáng chú ý khác là năng lực tiếng Nhật sẽ trở thành yếu tố được xem xét khi cấp tư cách vĩnh trú. Theo hướng dẫn sửa đổi, người nộp đơn nhìn chung được kỳ vọng có trình độ tiếng Nhật tương đương B1 trở lên theo Khung tham chiếu về giáo dục tiếng Nhật.

Ngoài khả năng ngôn ngữ, mức độ hiểu biết về luật pháp, hệ thống và các quy tắc xã hội tại Nhật Bản cũng được đưa vào quá trình đánh giá.