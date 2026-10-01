Cuộc sống mới ở Khao Mang

Đảng ủy, chính quyền xã Khao Mang xác định, để nâng cao đời sống Nhân dân, trước hết phải tạo chuyển biến về nhận thức, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nguồn vốn và những lợi thế sẵn có của địa phương.

Cùng với hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật, cán bộ xã và thôn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân từ lựa chọn cây trồng, vật nuôi đến việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Với các hộ nghèo, hộ khó khăn, việc hỗ trợ sinh kế được gắn với hướng dẫn cách làm, giúp người dân nâng cao năng lực sản xuất, từng bước tự chủ và ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Văn Quynh - Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang, cho biết: "Ngoài nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật cho người dân thông qua các lớp tập huấn, hội nghị đầu bờ, xã thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước để hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Đồng thời, triển khai chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất. Xã cũng quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm phù hợp với từng khu vực; chỉ đạo cán bộ chuyên môn lựa chọn những giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, hướng dẫn người dân theo phương châm ‘cầm tay chỉ việc’, giúp bà con từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm và nâng cao thu nhập”.

Từ chủ trương ấy, những đổi thay trong sản xuất và đời sống đang dần hiện hữu ở từng thôn, bản. Theo tuyến đường bê tông rộng hơn 3 mét uốn mình qua sườn núi, chúng tôi đến thôn Háng Bla Ha - nơi trước đây việc đi lại chủ yếu dựa vào những lối mòn đất đá.

Ông Cứ A Sử, người dân trong thôn chia sẻ: “Trước đây, dù có ruộng, nương nhưng gia đình tôi chủ yếu sản xuất một vụ nên thu nhập chưa cao. Được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình đã thâm canh tăng vụ, đưa giống lúa mới có năng suất, chất lượng vào gieo cấy; đồng thời trồng thêm ngô, sắn phục vụ chăn nuôi. Nhờ tận dụng tốt diện tích đất sản xuất và thay đổi phương thức canh tác, kinh tế gia đình từng bước ổn định, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn”.

Không chỉ gia đình ông Cứ A Sử, ở Khao Mang ngày càng xuất hiện nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng tổng hợp, kết hợp chăn nuôi, dịch vụ và buôn bán để nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình chị Vàng Thị Sua, thôn Trống Gầu Bua đã đầu tư, mở rộng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Đến nay, gia đình duy trì 5 con trâu, 4 con lợn nái, gần 100 con lợn thịt mỗi lứa cùng hơn 100 con gia cầm các loại. Nhờ tổ chức sản xuất phù hợp, bình quân mỗi năm gia đình có lợi nhuận trên 100 triệu đồng.

Chị Vàng Thị Sua chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu làm lúa nương, mỗi năm chỉ sản xuất một vụ, lại không có nghề phụ nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, tôi tham gia các lớp tập huấn phát triển kinh tế và được tạo điều kiện vay vốn. Trong quá trình sản xuất, cán bộ chuyên môn của xã thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật, giúp gia đình từng bước mở rộng chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Khi kinh tế khá hơn, tôi cũng hỗ trợ một số hộ nghèo trong thôn về vốn, con giống để cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Cùng với phát huy nội lực trong Nhân dân, xã Khao Mang chủ động lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và ổn định sản xuất nông - lâm nghiệp. Đồng thời, địa phương từng bước mở rộng các ngành nghề, dịch vụ, tạo thêm việc làm, qua đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xã Khao Mang đã hỗ trợ 139 con trâu, bò sinh sản cho người dân tại 11/11 thôn, nhờ đó tạo sinh kế, phát triển chăn nuôi và nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

Đến nay, toàn xã có 56 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 2 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác, góp phần mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thêm việc làm cho người dân. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm khoảng 7,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm.

Cuộc sống ở Khao Mang đang từng bước đổi thay từ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, sự đồng lòng nỗ lực vươn lên của mỗi người dân. Và đó chính là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, là nền tảng vững bền cho sức sống mới nơi vùng cao.