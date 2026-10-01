Giá gạo Indonesia dự kiến duy trì cao đến năm 2027

Kho gạo của Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog). Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), giá gạo bán lẻ đã tăng lên mức kỷ lục 15.769 rupiah (0,88 USD)/kg trong tháng 9. Trong khi đó, sản lượng gạo giai đoạn tháng 1-11 năm nay dự kiến giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas) dự báo sản lượng cả năm đạt khoảng 34 triệu tấn, cao hơn mức tiêu thụ trên 31 triệu tấn. Tuy nhiên, triển vọng năm 2027 kém tích cực hơn khi mùa mưa được dự báo ngắn hơn bình thường, có thể làm chậm thời điểm xuống giống và rút ngắn chu kỳ sinh trưởng. El Niño cũng đã khiến một số khu vực thiếu nước và phải giảm hoặc trì hoãn gieo trồng.

Ông Dwi Andreas Santosa, chuyên gia lương thực tại Đại học Nông nghiệp Bogor (IPB), cho rằng giá gạo có thể tiếp tục tăng đến tháng 3/2027 và khó giảm đáng kể trước tháng 4, khi nguồn cung từ vụ thu hoạch bị trì hoãn bắt đầu được đưa ra thị trường.

Ông Zulharman Djusman, Phó Tổng thư ký Hội Nông dân trồng lúa Indonesia (KTNA), cảnh báo sản lượng gạo năm 2027 có thể giảm khoảng 10%. Khoảng 30% diện tích đất trồng lúa của Indonesia chưa có hệ thống thủy lợi, dễ bị ảnh hưởng khi hạn hán kéo dài. Tại một số khu vực thiếu nước ở miền Nam Java, nông dân đã chuyển sang cây trồng khác hoặc để đất bỏ hoang.

Không chỉ nguồn cung, hệ thống phân phối cũng đang gây thêm áp lực lên giá gạo. Ông Roy Mandey, Chủ tịch Liên minh Hiệp hội bán lẻ toàn cầu Indonesia, cho biết khoảng cách giữa giá thu mua từ nông dân và giá bán lẻ tối đa do Chính phủ quy định khiến các nhà bán lẻ phải mua gạo với giá cao hơn mức trần nhưng có nguy cơ bán dưới giá vốn. Tình trạng này khiến nguồn cung tại một số siêu thị, đặc biệt là gạo cao cấp đóng bao 5 kg, trở nên khan hiếm.

Trong khi đó, Indonesia vẫn có lượng dự trữ lớn. Bulog, cơ quan quản lý kho gạo quốc gia, đang nắm khoảng 4,6 triệu tấn tính đến giữa tháng 9. Tuy nhiên, một phần nguồn dự trữ được giữ làm “tấm đệm” trước rủi ro El Niño và không được đưa ngay vào các kênh thương mại thông thường.

Các chuyên gia cho rằng nếu thời tiết tiếp tục làm chậm mùa vụ, lượng dự trữ hiện có có thể chưa đủ để nhanh chóng kéo giá bán lẻ xuống. Điều này đồng nghĩa người tiêu dùng Indonesia có thể phải tiếp tục đối mặt với giá gạo cao trong những tháng đầu năm 2027.