Đổi mới khuyến công, tạo động lực cho công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Việt Hoà, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đây không chỉ là dịp đánh giá kết quả công tác khuyến công năm 2025 và 9 tháng năm 2026, mà còn là cơ hội nhìn nhận rõ hơn vai trò của khuyến công trong chính sách phát triển công nghiệp, từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT HÒA

Cục trưởng Cục Công nghiệp cho rằng, trong yêu cầu cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng công nghiệp đạt hai con số, khuyến công cần được đặt trong tổng thể các công cụ chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương.

Theo đó, nguồn lực khuyến công phải phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung đúng trọng tâm, góp phần tạo năng lực sản xuất mới và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. “Tinh thần chung là chuyển từ tư duy phân bổ nguồn lực hỗ trợ sang tư duy tạo năng lực tăng trưởng; ngân sách nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt, công nghệ và năng suất là động lực, doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn là chủ thể”, ông Trần Việt Hoà nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương các địa phương cũng đánh giá cao đóng góp của hoạt động khuyến công đối với phát triển công nghiệp và kinh tế địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, hoạt động khuyến công cần tiếp tục đổi mới để phù hợp với thực tiễn.

Ông Trần Việt Hoà - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT HÒA

Theo Giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long, với quy mô công nghiệp đứng thứ ba cả nước, Hải Phòng xác định phát triển công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp là lĩnh vực quan trọng, góp phần khai thác tiềm năng của từng địa bàn, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trên cơ sở đó, công tác khuyến công giữ vai trò “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Trên cơ sở định hướng của Bộ Công Thương về xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 2026-2030, thành phố đang đổi mới mạnh mẽ công tác khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ đồng bộ, từ hỗ trợ đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra và tác động của chính sách.

Theo đó, Hải Phòng xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Khuyến công gắn với công nghệ, tập trung đổi mới thiết bị, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất và giá trị gia tăng; khuyến công gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và phát triển sản xuất tuần hoàn; khuyến công theo chuỗi giá trị, tăng liên kết giữa cơ sở công nghiệp nông thôn với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Góp ý thêm, bà Nguyễn Hoài Thương, đại diện Sở Công Thương TP Quảng Ninh kiến nghị hoàn thiện cơ chế khuyến công theo hướng linh hoạt, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cho phép địa phương chủ động lựa chọn đơn vị thực hiện, kể cả giao Sở Công Thương trực tiếp triển khai hoạt động khuyến công.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi quy định về lập, phân bổ và giao dự toán kinh phí khuyến công, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới. Quảng Ninh cũng kiến nghị sớm ban hành các thông tư, định mức kinh tế-kỹ thuật để địa phương có cơ sở triển khai kế hoạch năm 2027.