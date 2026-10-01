Kinh tế

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo triển khai bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

Báo Công Thương
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Chiều 30/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương và kết nối trực tuyến đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cùng hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái; cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp, tập đoàn.

Thực hiện: Hoàng Hòa - Ngọc Hoa - Trường Giang - Hải Trung

Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/bo-truong-le-manh-hung-chi-dao-trien-khai-bo-giai-phap-thuc-day-tang-truong-nganh-cong-thuong-475310.media