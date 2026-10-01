Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo triển khai bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đã giảm nhẹ trong tuần qua xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7, trong bối cảnh tỷ lệ sa thải vẫn ở mức thấp và phần lớn người lao động Mỹ có được sự ổn định trong công việc.