[Infographic] Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm 19,32 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 10,9% so với phiên trước
Thị trường bắt đầu quý IV/2026 tiếp tục diễn biến kém tích cực. VN-Index giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp. Kết phiên giao dịch 1/10, VN-Index giảm 19,32 điểm (-1,09%) về mức 1.749,30 điểm.
Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 172 mã giảm giá, 103 mã tăng giá và 76 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 10,9% so với phiên trước. Thị trường phân hóa, áp lực bán mạnh tập trung ở các mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh. Khối ngoại giảm mạnh quy mô bán ròng với giá trị bán 79,7 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-110-vn-index-giam-1932-diem-khoi-luong-giao-dich-khop-lenh-giam-109-so-voi-phien-truoc-post992409.html