Phường Bắc Cam Ranh tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Sáng 1-10, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Bắc Cam Ranh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc tế NCT (1-10-1990 - 1-10-2026) và phát động Tháng hành động vì NCT năm 2026.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày Quốc tế NCT; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của NCT trong gia đình và xã hội, qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống “kính lão trọng thọ” của dân tộc.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi phường Bắc Cam Ranh trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Hội NCT phường Bắc Cam Ranh hiện có 10 chi hội. Thời gian qua, hội đã chủ động ổn định tổ chức, duy trì nền nếp hoạt động và tăng cường sự gắn kết giữa các chi hội. Cán bộ, hội viên NCT tích cực thực hiện phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; giáo dục con cháu, giữ gìn truyền thống gia đình, vun đắp tình làng, nghĩa xóm. Nhiều NCT tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tham gia công tác xã hội và góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Tại buổi gặp mặt, Hội NCT phường phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp NCT trong xu thế già hoá dân số”; tiếp tục rà soát, nắm chắc hoàn cảnh, quan tâm chăm sóc sức khỏe NCT, nhất là những trường hợp khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa...

Dịp này, hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp trao 90 suất quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng. Ngoài ra, hưởng ứng Tháng hành động vì NCT, đến nay, các chi hội đã vận động được hơn 40 triệu đồng để trao quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ dân phố.