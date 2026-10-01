Petrovietnam đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong các chương trình an sinh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ký thỏa thuận tài trợ với 5 đơn vị thuộc Petrovietnam. (Ảnh: Vũ Hoàng)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận tài trợ với 5 đơn vị thuộc Petrovietnam tài trợ trong giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên thực hiện giai đoạn 2026-2028, nhằm triển khai các chương trình, công trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Vũ Hoàng)

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Công đoàn Petrovietnam giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nhiều nội dung như: tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hỗ trợ việc làm, nâng cao kỹ năng nghề; thúc đẩy thi đua sáng tạo, an toàn lao động, xây dựng tổ chức công đoàn và chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ ký kết, thay mặt lãnh đạo thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ nguồn lực của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người dân và người lao động trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Đối với chương trình phối hợp được ký kết hôm nay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị cần tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài; gắn chăm lo an sinh với phát triển cộng đồng và giảm nghèo bền vững. Ưu tiên các công trình có đông người thụ hưởng, sử dụng lâu dài như cầu đường, trường học, trạm y tế và các dịch vụ công thiết yếu, góp phần vào chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vũ Hoàng)

Đồng chí cũng nhấn mạnh, ngay sau lễ ký kết, các bên cần triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ kết quả”. Đồng thời, yêu cầu định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả từng công trình, phần việc, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các bên; kịp thời phản ánh khó khăn từ cơ sở, đề xuất giải pháp để các cam kết được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Về chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn Petrovietnam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị thực hiện tốt chương trình phối hợp, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Thông qua hoạt động công đoàn, cần tạo điều kiện để người lao động, đoàn viên được tiếp cận thông tin, học tập, nâng cao kỹ năng, từng bước làm chủ công nghệ và chuyển đổi số.

Các sáng kiến, giải pháp phải góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực chuyên môn, tay nghề; bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện làm việc hoặc giải quyết những vấn đề cụ thể trong hoạt động của đơn vị. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cam kết các nguồn lực tài trợ sẽ được thực hiện đúng hẹn, đúng đối tượng và công khai, minh bạch; đồng thời tiếp tục trở thành đối tác tin cậy, lâu dài, có trách nhiệm với Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo cho người dân, người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.