An Giang: Xã An Biên chúc thọ, mừng thọ cho 578 người cao tuổi

Quang cảnh Lễ chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2026 tại xã An Biên

Đợt này, xã An Biên chúc thọ, mừng thọ 578 người cao tuổi, với tổng kinh phí 344,79 triệu đồng; trong đó có 271 cụ tròn 70 tuổi, 181 cụ tròn 75 tuổi, 76 cụ tròn 80 tuổi, 38 cụ tròn 85 tuổi, 9 cụ tròn 95 tuổi và 3 cụ trên 100 tuổi.

Tại buổi lễ, 80 cụ đại diện các độ tuổi được trao giấy chứng nhận mừng thọ. Những cụ không thể tham dự do sức khỏe hoặc điều kiện đi lại sẽ được địa phương tổ chức trao tại nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thanh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã An Biên, ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và cộng đồng; mong muốn các cụ tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia xây dựng gia đình, khu dân cư và các phong trào tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã chúc thọ và mừng thọ Người cao tuổi năm 2026 tại xã An Biên

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Người cao tuổi xã kết nạp thêm 105 hội viên, nâng tổng số lên 4.770 hội viên/5.498 người cao tuổi, đạt 86,7%; duy trì 16 chi hội tại các ấp. Người cao tuổi địa phương tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, hòa giải ở cơ sở, bảo vệ môi trường, giữ gìn đoàn kết cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.