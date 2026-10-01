Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Malaysia tăng trưởng ấn tượng

Hoạt động vận tải hàng hóa bên trong Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 5,01 tỷ USD, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Malaysia vào Việt Nam đạt 10,26 tỷ USD, tăng 42,3%. Mức tăng đồng đều ở cả hai chiều đã dẫn đến cán cân thương mại thâm hụt 5,25 tỷ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ, tương đương 104,6% giá trị xuất khẩu và tăng 1,48 tỷ USD về giá trị tuyệt đối.

Đóng góp lớn nhất vào đà tăng trưởng xuất khẩu sang Malaysia là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện khi chiếm 29,2% tỷ trọng và tăng 151,4%. Bên cạnh đó, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 58,4%, sản phẩm hóa chất tăng 94,2%.

Nhiều nhóm hàng xuất khẩu khác cũng ghi nhận mức tăng 2 con số như điện thoại các loại và linh kiện tăng 25,3%, sắt thép các loại tăng 21,2%, hàng dệt may tăng 20,7%, hàng thủy sản tăng 19,6%, cùng thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 13,8%. Trong khi, chỉ có số ít mặt hàng xuất khẩu giảm gồm phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 23,1%, cà phê giảm 25,8% và gạo giảm 8,2%.

Về nhập khẩu, các mặt hàng nguyên, nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với tỷ trọng 37,2% và tăng 48,4% so với cùng kỳ. Xăng dầu các loại đứng thứ 2 khi chiếm 16% tỷ trọng và bứt phá tăng 118,7%. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 10,3% tỷ trọng và tăng 72,4%.

Trong khi đó, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm sâu gồm thủy tinh và sản phẩm thủy tinh giảm 56,7%, kim loại thường khác giảm 22%, khí đốt hóa lỏng giảm 13,1% và chất dẻo nguyên liệu giảm 11,8%.

Theo ông Phùng Văn Thành, Tham tán thương mại Việt Nam tại Malaysia, với đà tăng trưởng này, tổng kim ngạch thương mại song phương trong năm 2026 được dự báo sẽ lần đầu tiên vượt mốc 18 tỷ USD.