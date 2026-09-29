Kentaro Sakaguchi bác bỏ tin đồn về mâu thuẫn vợ chồng và sự can thiệp của cảnh sát

Công ty quản lý của anh là Tristone Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức với tiêu đề "Về các bài báo liên quan đến Kentaro Sakaguchi". Phía công ty lên tiếng về sự việc: "Tình trạng lan truyền thông tin sai lệch và những lời vu khống mang tính suy đoán dựa trên các bài báo của tạp chí tuần san vẫn đang tiếp diễn", đồng thời đưa ra lời phủ nhận các tin đồn này.

Công ty quản lý của anh nhấn mạnh: "Sakaguchi là người có tính cách vô cùng ôn hòa và hoàn toàn không có chuyện anh ấy có hành vi bạo lực đối với bạn đời của mình". Họ cũng cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp khi cần thiết để xử lý các hành vi phỉ báng hoặc lan truyền thông tin sai lệch".

Trước đó, các tuần san của Nhật Bản như Josei Seven đưa tin rằng, vào đêm muộn ngày 17/9, một cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng tại nhà riêng của Sakaguchi đã trở nên căng thẳng, khiến cảnh sát phải can thiệp, sau khi người vợ gọi điện cho cơ quan chức năng. Sakaguchi vừa thông báo tin kết hôn với một chuyên gia làm tóc và trang điểm hơn anh 3 tuổi vào ngày 6/9.

Sakaguchi, người bắt đầu sự nghiệp với tư cách là người mẫu cho tạp chí thời trang Men's Non-no vào năm 2010, đã xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo tại cả Nhật Bản và Hàn Quốc nhờ tham gia các tác phẩm như bộ phim truyền hình Signal: Long-Term Unsolved Case Investigation Team và tác phẩm sử thi The 13 Lords of the Shogun. Anh sẽ tái xuất trong bộ phim truyền hình Kidnap Game của đài Fuji TV (phim cũng sẽ được phát sóng trên kênh Channel A của Hàn Quốc), dự kiến ​​ra mắt vào ngày 6/10.