Hơn 1.000 câu chuyện, một mạch nguồn tình thân về tình cha con
Có những tình cảm vốn rất đỗi quen thuộc nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng nói thành lời. Với hơn 1.000 bài viết gửi về Cuộc thi “Cha và con gái” lần thứ 4, những câu chuyện riêng tư, những ký ức tưởng chừng đã nằm sâu trong mỗi gia đình lại được kể ra bằng sự chân thành. Và từ những trang viết ấy, một điểm chung được tìm thấy: tình thân luôn là mạch nguồn có khả năng kết nối các thế hệ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hon-1000-cau-chuyen-mot-mach-nguon-tinh-than-ve-tinh-cha-con-420006.htm