Hơn 1.000 câu chuyện, một mạch nguồn tình thân về tình cha con

Milan có thể là kinh đô của những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, nhưng giữa ánh đèn runway ấy, một nhóm người trẻ Việt đang tìm cách kể câu chuyện của mình. Không ồn ào, không bắt đầu bằng những cái tên đình đám, 'gods within her' được tạo nên từ giấc mơ đưa chất liệu và biểu tượng văn hóa Việt bước ra không gian thời trang quốc tế.