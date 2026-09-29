Top 3 bộ phim Hoa ngữ 'làm mưa làm gió' tại thị trường Châu Á đầu năm đến nay

Năm 2026 chứng kiến nhiều tác phẩm Hoa ngữ tạo được hiệu ứng đáng chú ý ngay sau khi lên sóng. Trong đó, Trục Ngọc, Đầu Xuân Tươi Sáng và Lan Hương Như Cố gây chú ý nhờ thành tích trên các nền tảng, đồng thời tạo ra lượng thảo luận lớn tại nhiều thị trường châu Á.

1. Trục Ngọc

Lên sóng trong năm 2026, Trục Ngọc nhanh chóng trở thành một trong những phim cổ trang được quan tâm. Tác phẩm do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính, gồm 40 tập, thuộc thể loại cổ trang, tình cảm và quyền mưu.

Nội dung xoay quanh Phàn Trường Ngọc, cô gái xuất thân từ gia đình bán thịt và Tạ Chinh, vị hầu gia đang che giấu thân phận, mang trong mình mối huyết hận kéo dài 17 năm. Hai người vốn có mục đích riêng nhưng quyết định bước vào một cuộc hôn nhân giả. Từ lợi dụng lẫn nhau, tình cảm dần nảy sinh, kéo theo những biến cố liên quan đến chiến tranh, quyền lực và thân thế.

Sức hút của Trục Ngọc thể hiện rõ qua chỉ số nền tảng. Phim từng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng phim truyền hình hot của iQIYI và ghi nhận mức nhiệt trên 10.000.

2. Đầu Xuân Tươi Sáng

Nếu Trục Ngọc gây chú ý với màu sắc cổ trang, Đầu Xuân Tươi Sáng lại tạo dấu ấn bằng câu chuyện tình yêu trưởng thành trong môi trường công sở.

Phim chính thức lên sóng ngày 26/8/2026 trên Youku, với Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính. Tác phẩm gồm 24 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cô Nương Đừng Khóc.

Phim kể về Thượng Chi Đào, cô gái trẻ rời quê đến Bắc Kinh lập nghiệp và bước chân vào ngành quảng cáo. Tại đây, cô gặp Loan Niệm, giám đốc sáng tạo tài năng nhưng nổi tiếng khó tính. Từ quan hệ cấp trên - cấp dưới với nhiều va chạm, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Chuyện tình của họ trải qua những giai đoạn gần gũi, chia xa rồi tái hợp, đồng thời phản ánh quá trình trưởng thành của người trẻ giữa áp lực công việc và cuộc sống đô thị.

Chỉ sau bốn ngày phát sóng, Đầu Xuân Tươi Sáng đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku. Đáng chú ý hơn, phim được Netflix phát hành song song và đạt 2,4 triệu lượt xem trong tuần 24-30/8, đứng thứ hai bảng xếp hạng series không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất của nền tảng trong tuần đó.

3. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố là cái tên nổi bật nhất trong ba tác phẩm ở thời điểm hiện tại. Phim chính thức lên sóng từ 11/9/2026, với Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính.

Tác phẩm kể về Thẩm Gia Lan, tiểu thư xuất thân danh giá nhưng gia đình gặp biến cố lớn. Để tránh tai họa, cô phải thay đổi thân phận và bước vào Lâm phủ dưới danh nghĩa nha hoàn Hứa Lan Hương. Từ một tiểu thư sống trong nhung lụa, nữ chính phải học cách sinh tồn, từng bước giành lại quyền chủ động đối với cuộc đời.

Mối quan hệ giữa Hứa Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ cũng là tuyến quan trọng của phim. Hai người từng có mối liên hệ từ trước nhưng gặp lại trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh chuyện tình cảm, tác phẩm dành nhiều thời lượng cho gia đấu, đấu trí và hành trình tìm lại công bằng cho gia tộc.

Sau 5 ngày lên sóng, Lan Hương Như Cố đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ngày của Vân Hợp, đạt 24,7% thị phần lượt xem hiệu quả. Đến ngày 26/9, phim tiếp tục vượt mốc 33.000 điểm nhiệt trên Tencent Video, đồng thời được ghi nhận hơn 1 tỷ lượt xem toàn mạng theo số liệu được chia sẻ.