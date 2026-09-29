Quyết định giúp Lê Phương và Lương Thế Thành hạnh phúc

Mới đây, sân khấu Thành Lộc chia sẻ hình ảnh hậu trường những buổi tập Giáng Hương: Sân khấu về khuya cùng dòng trạng thái “Những buổi tập Giáng Hương: Sân khấu về khuya”. Trong loạt ảnh, Lê Phương, Lương Thế Thành, Vân Trang và Thành Lộc miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho ngày vở diễn chính thức sáng đèn.

Với Lê Phương, lần trở lại sân khấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi cô đảm nhận vai Giáng Hương, một đào hát nổi tiếng. Trong khi đó, Lương Thế Thành vào vai Lĩnh Nam, nhà biên kịch kiêm đạo diễn sân khấu và cũng là chồng của Giáng Hương. Câu chuyện xoay quanh những bất đồng trong đời sống vợ chồng khi thị hiếu khán giả thay đổi, kéo theo những xung đột phía sau ánh đèn sân khấu.

Lê Phương, Lương Thế Thành và Vân Trang miệt mài tập luyện. Ảnh: Kịch Đoàn Thành Lộc

Điều khiến màn kết hợp này được chú ý nằm ở hành trình phía sau nó. Khoảng 10 năm trước, Lê Phương và Lương Thế Thành từng đóng chung Trận đồ bát quái. Khi ấy, hai người đảm nhận mối quan hệ mẹ - con trên màn ảnh, dù ngoài đời Lê Phương còn nhỏ tuổi hơn bạn diễn. Sau một thập kỷ, họ trở lại với vai trò hoàn toàn khác: từ mẹ - con thành vợ chồng.

Năm 2026 cũng là thời điểm Lê Phương và Lương Thế Thành liên tục có cơ hội đứng chung trong những dự án mới. Trước Giáng Hương, cả hai đã tái hợp trong Bóng Ma Hạnh Phúc, phát sóng từ tháng 3 trên THVL1. Trong phim, Lê Phương vào vai Thanh Mai, còn Lương Thế Thành hóa thân thành Hoàng Dũng, một cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân nhiều biến động.

Nếu Bóng Ma Hạnh Phúc đánh dấu lần đầu Lê Phương và Lương Thế Thành đóng vợ chồng trên màn ảnh sau khoảng một thập kỷ, thì Giáng Hương tiếp tục đưa họ trở thành một đôi vợ chồng nghệ sĩ trên sân khấu. Sự nối tiếp này khiến quyết định cùng nhận lời dự án trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong mối duyên nghề của cả hai.

Lê Phương và Lương Thế Thành đóng vợ chồng trong Bóng Ma Hạnh Phúc.

Điểm thú vị là Lê Phương và Lương Thế Thành đều có nền tảng sân khấu trước khi trở thành những gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Vì thế, việc cùng trở lại sàn diễn không đơn thuần là một lần tái hợp với bạn diễn cũ mà còn là cơ hội để cả hai tiếp tục theo đuổi thế mạnh diễn xuất sân khấu.

Đối với Lê Phương, năm 2026 là một năm khá bận rộn. Nữ diễn viên liên tiếp xuất hiện trong Bóng Ma Hạnh Phúc và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, cô đảm nhận Phương Khánh, một nữ nhiếp ảnh gia cá tính, giàu có và từng sống ở nước ngoài. Bộ phim phát sóng từ tháng 3/2026 và nhanh chóng tạo được độ thảo luận trên mạng xã hội.

Trước đó, Lê Phương được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Tường vi cánh mỏng và Vó ngựa trời Nam. Trên màn ảnh rộng, cô từng tham gia Vong Nhi với vai Thảo, tác phẩm đạt khoảng 24,8 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Cô cũng góp mặt trong Sáng Đèn, bộ phim về những nghệ sĩ sân khấu cải lương.

Trong khi đó, Lương Thế Thành là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam qua các phim như Mùi ngò gai, Miền đất phúc, Cổng mặt trời và nhiều dự án truyền hình khác. Nam diễn viên cũng từng góp mặt trong các phim điện ảnh như Nước mắt phương xa, Hello cô Ba, Bay vào cõi mộng, Tía Ơi! và Tik Tak, Anh Yêu Em.

Điện ảnh những năm gần đây đánh dấu nỗ lực làm mới hình ảnh của Lương Thế Thành. Làm giàu với ma năm 2024 đạt khoảng 128 tỷ đồng tại phòng vé Việt dù anh chỉ xuất hiện với vai khách mời. Sau đó, Hoàng Tử Quỷ mang về khoảng 28,2 tỷ đồng, còn Mesdames Thanh Sắc đạt khoảng 16-17 tỷ đồng.

Lương Thế Thành xuất hiện trong Mesdames Thanh Sắc.

Năm 2026, bên cạnh Bóng Ma Hạnh Phúc và Giáng Hương, Lương Thế Thành còn xuất hiện trong Mesdames Thanh Sắc. Nam diễn viên cũng từng hé lộ dự án điện ảnh mới Trại Giam Hạnh Phúc, cho thấy anh đang tiếp tục mở rộng hoạt động ở màn ảnh rộng sau nhiều năm gắn bó với truyền hình.

Còn với Lê Phương, việc trở lại sân khấu trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya cũng cho thấy nữ diễn viên không chỉ tập trung cho truyền hình mà vẫn duy trì mối duyên với sân khấu. Vở diễn dự kiến khai trương Kịch đoàn Thành Lộc tại Nhà hát Bến Thành từ ngày 30/9, với lịch diễn liên tục trong 5 đêm từ 30/9 đến 4/10.

Sau 10 năm, Lê Phương và Lương Thế Thành tiếp tục có dịp đồng hành trong những dự án mới, từ truyền hình đến sân khấu. Lần tái hợp trong Giáng Hương không chỉ đánh dấu một chặng đường mới trong mối duyên nghề của cả hai mà còn cho thấy họ vẫn giữ được sự ăn ý sau nhiều năm làm việc cùng nhau.