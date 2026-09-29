Phim ngắn AI: Cần tỉnh táo trước tâm lý “xem thêm một tập”

Một đoạn video ngắn xuất hiện giữa dòng nội dung trên TikTok, Facebook hay YouTube có thể trở thành điểm bắt đầu cho hàng chục tập phim tiếp theo. Nhân vật bị phản bội, cô gái bị gia đình coi thường, chủ tịch giả nghèo, những câu chuyện tình yêu với tổng tài, trả thù, hay xuyên không... được kể với tốc độ nhanh, mỗi tập chỉ kéo dài vài phút.

Sự phát triển của AI đang khiến việc tạo ra những nội dung như vậy trở nên nhanh và ít tốn kém hơn. Với công nghệ hiện nay, một tập phim ngắn khoảng 2 phút có thể được sản xuất trong vài giờ mà không cần trường quay hay ê-kíp sản xuất lớn.

Tại Trung Quốc, tốc độ phát triển của loại hình này cho thấy quy mô của một thị trường giải trí mới. Trong 8 tháng đầu năm 2026, khoảng 430.000 phim ngắn được phát hành trực tuyến, hơn 90% được tạo bằng AI, theo số liệu chính thức được công bố ngày 17/9.

Càng xem càng khó dừng

Với nhiều người trẻ, sức hút đầu tiên của phim ngắn AI nằm ở sự ngắn gọn. Một tập chỉ vài phút nên việc bắt đầu xem gần như không đòi hỏi sự chuẩn bị. Nhưng cũng chính vì mỗi tập kết thúc nhanh, người xem dễ chuyển từ “xem thử” sang “xem tiếp”.

Lê Dũng biết đến phim ngắn AI qua những video được đề xuất trên mạng xã hội. Một vài phút xem thử nhanh chóng kéo theo tập tiếp theo khi câu chuyện dừng lại đúng lúc nhân vật chuẩn bị đưa ra quyết định hoặc một tình tiết mới xuất hiện.

“Ban đầu em chỉ xem thử nhưng sau đó xem liên tục, một lần ‘cày’ đến hơn chục tập phim bất cứ khi nào rảnh”, Dũng nói.

Dũng dễ dàng tiếp cận phim ngắn AI qua các nền tảng mạng xã hội.

Khác với một bộ phim truyền thống, người xem phim ngắn không cần dành riêng một khoảng thời gian dài. Một tập phim có thể được xem lúc nghỉ trưa, trên đường di chuyển, sau giờ học hoặc trước khi ngủ. Khi mỗi tập chỉ kéo dài 2-3 phút, việc xem thêm một tập dường như không chiếm quá nhiều thời gian.

Nhưng nhiều lần “thêm một tập nữa” lại có thể tạo thành một khoảng thời gian đáng kể.

Đây cũng là đặc điểm trong cách kể chuyện của phim ngắn. Mỗi tập thường giải quyết một tình huống nhỏ nhưng đồng thời mở ra một câu hỏi mới. Nhân vật vừa tìm được cách thoát khỏi khó khăn thì một biến cố khác xuất hiện, một bí mật vừa được hé lộ thì khi đó câu chuyện lập tức chuyển sang tình tiết mới.

Người xem vì thế luôn có một lý do để tiếp tục.

Một số nền tảng còn áp dụng hình thức cho xem miễn phí những tập đầu rồi yêu cầu người dùng mở khóa các tập tiếp theo với số tiền khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

Điều đáng chú ý không hẳn nằm ở việc một bộ phim có nội dung quá xuất sắc, mà ở cách câu chuyện được chia thành nhiều tập ngắn, liên tục tạo ra tình huống mới. Người xem có thể bắt đầu vì tò mò, rồi tiếp tục theo dõi đơn giản vì muốn biết câu chuyện sẽ đi đến đâu.

Biết là AI, vẫn chọn xem

Lê Thị Thu Trang, 23 tuổi, phường Hạc Thành chia sẻ: “Không khó để người xem nhận ra những dấu hiệu của AI trong một số bộ phim: chuyển động chưa tự nhiên, biểu cảm gương mặt thiếu nhất quán, giọng nói có cảm giác máy móc hoặc nhân vật thay đổi ngoại hình giữa các cảnh. Kịch bản cũng thường xoay quanh những mô-típ quen thuộc, thậm chí dễ đoán nhưng không hiểu sao em vẫn cứ thích xem, nó giúp em xả stress rất hiệu quả”.

Những hạn chế về hình ảnh, âm thanh hay diễn xuất không đồng nghĩa người xem sẽ lập tức bỏ qua. Với một bộ phận người trẻ, tiêu chí lựa chọn phim không hoàn toàn nằm ở chất lượng kỹ thuật. Nhịp kể nhanh, tình tiết liên tục và khả năng xem ngay trên điện thoại có thể quan trọng hơn việc nhân vật có biểu cảm hoàn toàn tự nhiên hay không.

Đó cũng là lý do những mô-típ tưởng như quen thuộc vẫn có khả năng thu hút người xem. Khi câu chuyện liên tục tạo ra biến cố, một số người có thể chấp nhận những điểm thiếu hợp lý để theo dõi diễn biến và chờ kết thúc.

Sự phát triển của AI đang tác động rõ tới khâu sản xuất nội dung ngắn. Khi thời gian và chi phí tạo sản phẩm được rút ngắn, nguồn cung nội dung cũng có điều kiện tăng nhanh. Người xem vì thế đứng trước một dòng nội dung ngày càng lớn, được cập nhật liên tục và dễ tiếp cận trên các nền tảng quen thuộc.

Không khó để bắt gặp những nội dung phim ngắn AI trên các nền tảng mạng xã hội với lượt tương tác khủng. (Ảnh minh hoạ)

Với Trang, tiếp tục xem phim AI không đồng nghĩa với việc đánh giá cao mọi sản phẩm. Người xem có thể nhận ra hạn chế, thậm chí thấy một số tình tiết phi lý, nhưng vẫn lựa chọn theo dõi nếu câu chuyện đủ hấp dẫn.

Điều này cho thấy sức hút của phim ngắn AI không chỉ đến từ công nghệ tạo hình. Khả năng xây dựng tình huống, nhịp kể và cách phân phối nội dung trên nền tảng số cũng góp phần giữ người xem ở lại.

Phim ngắn AI vì thế đang đứng ở giao điểm của hai thay đổi: AI làm tốc độ sản xuất nội dung tăng lên, còn thói quen xem của người trẻ ngày càng thiên về những sản phẩm ngắn, nhanh và có thể tiếp cận ngay lập tức.

Từ một video vài phút trên mạng xã hội, người xem có thể đi tiếp qua hàng chục tập phim trong cùng một buổi tối.

Phim ngắn AI không nhất thiết là nội dung xấu độc. Với thời lượng ngắn, khả năng tiếp cận thuận tiện và cách kể chuyện nhanh, đây vẫn có thể là một hình thức giải trí phù hợp trong những khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, người xem cần tỉnh táo trước tâm lý “xem thêm một tập”, nhất là khi nội dung được thiết kế để liên tục mở ra tình tiết mới.

Giải trí sau giờ học, giờ làm hay trong thời gian nghỉ ngơi là một nhu cầu bình thường. Điều đáng lưu ý là không để những phút giải trí ngắn biến thành hàng giờ trước màn hình, ảnh hưởng đến việc học tập, công việc, giấc ngủ hoặc những hoạt động cần thiết khác.

Trong dòng nội dung được tạo ra ngày càng nhanh bởi AI, biết lựa chọn điều đáng xem và chủ động dừng lại cũng là một phần của kỹ năng sử dụng công nghệ.