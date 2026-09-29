Lư Dục Hiểu cuốn hút với thần thái đầy khí chất

Một bộ ảnh của Lư Dục Hiểu trong trang phục dân tộc Thái vừa được công bố. Khoác lên mình bộ trang phục được thêu thùa tinh xảo giữa khung cảnh rừng cây xanh mát và tay cầm bó hoa tươi, ánh mắt dịu dàng cùng vẻ đẹp thanh tao, tươi trẻ của cô đã tạo nên một sức hút đầy mê hoặc.

Trong năm 2026, Lư Dục Hiểu còn một dự án phim chờ lên sóng là 'When I Meet the Moon' đóng cặp cùng Lâm Nhất. Lư Dục Hiểu vào vai Yun Li, một cô gái có chứng lo âu xã hội, quyết định đăng ký theo học chương trình sau đại học tại Nanwu để chứng minh sự độc lập với cha mình. Ngay trước ngày nhập học, cô được mời đến một trung tâm thực tế ảo (VR) tại địa phương với tư cách là nhà sáng tạo nội dung video. Tại đây, cô gặp lại Fu Shi Ze (Lâm Nhất), một thiên tài công nghệ cũng chính là chàng trai cô từng thầm thương trộm nhớ thời trung học. Nhờ sự ủng hộ của những người bạn mới, Yun Li dần bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân và lấy hết can đảm để theo đuổi người trong mộng. Cuối cùng, sự ấm áp và rạng rỡ của cô đã chinh phục được trái tim anh. Tuy nhiên, dù đã trải qua những khoảnh khắc yêu đương nồng nàn, sự khác biệt về quan điểm sống cuối cùng đã khiến họ chia tay. Khi Yun Li ra nước ngoài, Fu Shi Ze buộc phải đối mặt với những tổn thương tâm lý mà bấy lâu nay anh vẫn chôn giấu. Quyết tâm giành lại tình yêu của cô, anh vực dậy tinh thần và dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu của mình đạt được những thành tựu mới. Khi Yun Li trở về Trung Quốc, anh kiên trì theo đuổi cô, giúp cả hai vượt qua những bất đồng trong quá khứ và nối lại tình xưa.