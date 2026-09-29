Hoài Linh và Hoài Lâm dang dở gây tiếc nuối sau 10 năm

Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ hài có dấu ấn lâu năm của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Trong sự nghiệp, ông ghi dấu qua nhiều dạng vai, từ những nhân vật hài hước, dân dã đến các vai có màu sắc tâm lý. Sau một thời gian hạn chế hoạt động, nam nghệ sĩ từng bước trở lại với điện ảnh và sân khấu, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Ở tuổi ngoài 50, Hoài Linh không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như giai đoạn đỉnh cao mà lựa chọn những dự án phù hợp hơn.

Trong khi đó, Hoài Lâm từng được Hoài Linh nhận làm con nuôi và dìu dắt từ khi còn nhỏ. Chiến thắng tại Gương mặt thân quen năm 2014 đưa nam ca sĩ trở thành gương mặt được chú ý. Bên cạnh ca hát, Hoài Lâm cũng từng thử sức với diễn xuất và có cơ hội đứng chung màn ảnh với cha nuôi ngay trong giai đoạn sự nghiệp đang phát triển. Hành trình của nam ca sĩ sau đó có nhiều thay đổi, khiến con đường nghệ thuật không diễn ra liên tục như kỳ vọng ban đầu.

Hoài Linh và Hoài Lâm từng hai lần đóng chung phim điện ảnh.

Năm 2015, Hoài Linh và Hoài Lâm lần đầu đóng chung trong Quý Tử Bất Đắc Dĩ. Hoài Linh vào vai bà Hai Mùi, người phụ nữ sở hữu khoản tiền đền bù đất lớn và đi tìm người con trai thất lạc. Hoài Lâm đảm nhận một trong những chàng trai có liên quan đến cuộc tìm kiếm. Đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu hai cha con xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh rộng trong bối cảnh Hoài Lâm vừa tạo được tiếng vang lớn từ Gương mặt thân quen.

Một năm sau, cả hai tiếp tục tái hợp trong Tía Tui Là Cao Thủ. Hoài Linh vào vai ông Nho, người cha làm nghề thuốc Đông y và sở hữu võ công cao cường. Hoài Lâm đảm nhận vai một người con trong gia đình. Bộ phim tiếp tục khai thác màu sắc hài hước, tình cảm gia đình và những tình huống hành động đặc trưng của phim Tết, đồng thời cho thấy sự ăn ý của hai nghệ sĩ khi cùng đứng trong một tác phẩm.

Sau hai lần hợp tác liên tiếp, mối duyên điện ảnh giữa Hoài Linh và Hoài Lâm bất ngờ dừng lại. Hoài Lâm trải qua nhiều giai đoạn gián đoạn hoạt động nghệ thuật, trong khi Hoài Linh cũng giảm tần suất xuất hiện trên màn ảnh. Từ năm 2016 đến nay, cả hai chưa có thêm một bộ phim điện ảnh nào cùng tham gia. Khoảng cách kéo dài khiến hai lần hợp tác trước đây càng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của họ.

Hoài Linh và Hoài Lâm trong Tía Tui Là Cao Thủ.

Mười năm trôi qua, Hoài Lâm vẫn tiếp tục tìm lại nhịp hoạt động nghệ thuật, còn Hoài Linh duy trì công việc theo hướng chọn lọc hơn. Điều khiến khán giả tiếc nuối là dù từng có hai lần kết hợp trên màn ảnh rộng, cặp cha con lại chưa có cơ hội tạo thêm một câu chuyện điện ảnh mới. Sự thay đổi trong cuộc sống và định hướng nghệ thuật của cả hai cũng khiến một lần tái hợp trở nên khó đoán hơn.

Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ hội ngộ Hoài Linh tại đền thờ Tổ của Hoài Linh nhân dịp Giỗ Tổ nghề sân khấu. Hai cha con cùng xuất hiện, trò chuyện và hát chung trên sân khấu. Khoảnh khắc Hoài Linh và Hoài Lâm đứng cạnh nhau, cùng thể hiện những ca khúc quen thuộc nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Màn hội ngộ này phần nào gợi lại hình ảnh hai người từng đồng hành trong những dự án nghệ thuật cách đây một thập kỷ.

Cuộc hội ngộ sau thời gian dài cũng khiến những ký ức về hai bộ phim từng đóng chung được nhắc lại. Từ Quý Tử Bất Đắc Dĩ đến Tía Tui Là Cao Thủ, Hoài Linh và Hoài Lâm từng có một giai đoạn khá đặc biệt khi liên tiếp xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh rộng. Vì thế, màn tái hợp trong âm nhạc lần này càng khiến nhiều khán giả mong chờ một lần tái hợp trên màn ảnh rộng. Sự chờ đợi ấy cũng cho thấy dấu ấn của hai lần hợp tác trước vẫn còn được khán giả nhớ đến.

Hoài Linh và Hoài Lâm hát chung trong dịp Giỗ Tổ nghề sân khấu.

Sau 10 năm, điều khán giả chờ đợi không nhất thiết là một bộ phim hài Tết giống những tác phẩm trước, mà có thể là một câu chuyện mới phù hợp với vị trí và trải nghiệm hiện tại của cả hai. Nếu Hoài Linh và Hoài Lâm một lần nữa cùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh, đó sẽ là cách nối lại mối duyên từng dang dở từ năm 2016. Khi cả hai đã bước sang một giai đoạn khác trong sự nghiệp, một kịch bản mới cũng có thể mang đến màu sắc hoàn toàn khác cho cặp cha con trên màn ảnh.