Cát Tường và Trung Dũng tìm thấy hạnh phúc ở tuổi ngoài 50

Cát Tường và Trung Dũng vốn là hai người bạn thân thiết đã đồng hành với nhau từ những ngày đầu bước vào nghề. Sau hơn ba thập kỷ, mối quan hệ của họ vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, nhất là khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và có sự ăn ý tự nhiên trước ống kính.

Tuy nhiên, “hạnh phúc” hiện tại của Cát Tường và Trung Dũng không nằm ở câu chuyện tình cảm như nhiều khán giả từng đồn đoán. Trong dự án Thật và Giả, Trung Dũng khẳng định anh xem Cát Tường như em gái, còn cả hai duy trì tình bạn, tình đồng nghiệp sau nhiều năm quen biết.

Với Cát Tường, một trong những niềm vui lớn hiện tại đến từ cuộc sống bên con gái Nauy. Nữ nghệ sĩ vừa chia sẻ về kế hoạch chuyển sang căn nhà mới cùng con gái, mở ra một chặng đường ổn định hơn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 48, Cát Tường vẫn duy trì công việc nhưng đồng thời dành nhiều sự quan tâm cho cuộc sống riêng và gia đình.

Cát Tường ổn định hơn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Cát Tường bước vào nghệ thuật từ khi còn trẻ và từng tạo dấu ấn với vai Yến trong Đồng tiền xương máu. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Hương phù sa, Gọi giấc mơ về và nhiều chương trình truyền hình. Bên cạnh diễn xuất, Cát Tường còn được khán giả biết đến với vai trò MC.

Trên màn ảnh rộng, Cát Tường từng góp mặt trong Nhà có 5 nàng tiên, Đường đua, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Trong đó, Siêu lừa gặp siêu lầy đạt khoảng 121 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Đây là doanh thu của bộ phim, không phải khoản thu nhập cá nhân của Cát Tường.

Nếu Cát Tường tìm thấy sự bình yên từ gia đình và việc tiếp tục làm nghề theo cách của mình, thì Trung Dũng lại đang có một chương mới khá thú vị trong sự nghiệp. Ở tuổi 53, nam diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và lựa chọn thử sức ở những hình thức mới thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất.

Trung Dũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua hàng loạt phim truyền hình như Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Gạo nếp gạo tẻ, Lưới trời và Vua bánh mì. Anh cũng ghi dấu ở điện ảnh với Lạc giới, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Chị Dâu. Riêng Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đạt khoảng 273,1 tỷ đồng, còn Chị Dâu đạt khoảng 113 tỷ đồng.

Diễn viên Trung Dũng.

Đời sống của Trung Dũng những năm gần đây cũng tương đối kín tiếng. Sau những biến động, nam diễn viên lựa chọn tập trung cho công việc và những mối quan hệ thân thiết. Trong đó, Cát Tường là người bạn đã đồng hành với anh trong một chặng đường rất dài.

Điểm chung mới của Cát Tường và Trung Dũng chính là Thật và Giả. Sau nhiều năm chỉ xuất hiện cùng nhau ở những vai trò khác nhau, cả hai quyết định xây dựng một không gian riêng để trò chuyện với khán giả. Tập đầu tiên của chương trình thu hút hơn 34.000 lượt xem, cùng khoảng 1.100 lượt thích sau vài ngày lên sóng.

Với Cát Tường, dự án này không chỉ là một công việc mới mà còn là cách đáp lại tình cảm của khán giả đã nhiều lần ghép đôi cô với Trung Dũng. Cô từng chia sẻ rằng cả hai quyết định “về chung một nhà” để thực hiện kênh nội dung riêng, nhưng cụm từ này được dùng để nói về dự án chung chứ không phải một cuộc hôn nhân ngoài đời.

Còn với Trung Dũng, Thật và Giả mang đến cơ hội sử dụng chính vốn sống của mình làm chất liệu. Thay vì hóa thân thành một nhân vật có sẵn trong kịch bản, anh cùng Cát Tường trò chuyện về những vấn đề đời sống, tình cảm và xã hội dưới góc nhìn của những người đã trải qua nhiều năm làm nghề.

Trung Dũng và Cát Tường kết hợp làm chung dự án.

Cả hai cũng đang có kế hoạch đưa chương trình đến gần hơn với khán giả ở nước ngoài. Trung Dũng tiết lộ anh và Cát Tường dự kiến sang Mỹ vào tháng 11 để thực hiện talkshow cho cộng đồng người Việt tại một số thành phố.

Sau hơn 30 năm đồng hành, Cát Tường và Trung Dũng đang có những “hạnh phúc riêng” theo cách rất khác nhau. Cát Tường có cuộc sống ổn định hơn bên con gái và tiếp tục làm nghề, trong khi Trung Dũng vẫn duy trì đam mê diễn xuất và mở thêm một hướng đi mới cùng người bạn lâu năm. Với cả hai, việc được làm điều mình yêu thích và tiếp tục nhận sự yêu thương từ khán giả có lẽ chính là giá trị đáng quý ở chặng đường hiện tại.