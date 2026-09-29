Khán giả mừng 'ngày vui' của Hoàng Thùy Linh tròn 3 năm

Ngày 29/9 đánh dấu tròn 3 năm kể từ khi Hoàng Thùy Linh chính thức tổ chức Vietnamese Concert - concert đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Nhân dịp này, một fanpage FC lớn của Hoàng Thùy Linh mới đây đăng tải poster chúc mừng cột mốc đặc biệt, đồng thời khiến người hâm mộ chú ý khi một lần nữa nhắc đến phiên bản đầy đủ của Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam.

Ngày 29/9 đánh dấu tròn 3 năm kể từ khi Hoàng Thùy Linh chính thức tổ chức Vietnamese Concert - concert đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Trên fanpage, bên cạnh hình ảnh kỷ niệm 3 năm Vietnamese Concert, FC viết: "Mừng 3 năm Vietnamese Concert. Chị Hoàng Thùy Linh ơi bản full HD của tụi em đâu". Dòng trạng thái ngắn gọn được viết với giọng điệu hài hước, nhưng đồng thời cho thấy mong muốn của người hâm mộ về việc được thưởng thức trọn vẹn bộ phim tài liệu âm nhạc từng gắn liền với dự án Vietnamese Concert.

Vietnamese Concert diễn ra vào ngày 29/9/2023 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một concert riêng với quy mô lớn, sau nhiều năm theo đuổi con đường âm nhạc và xây dựng hình ảnh gắn với chất liệu văn hóa Việt Nam.

Không đơn thuần là một đêm nhạc, Vietnamese Concert được Hoàng Thùy Linh xây dựng như một dự án tổng thể, trong đó âm nhạc, sân khấu, hình ảnh và những câu chuyện về văn hóa Việt Nam được kết nối với nhau. Concert cũng tiếp tục định hướng nghệ thuật mà nữ ca sĩ theo đuổi từ giai đoạn Bánh trôi nước, Để Mị nói cho mà nghe cho đến các dự án sau này.

Vietnamese Concert diễn ra vào ngày 29/9/2023 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh.

Sau concert, hành trình của Vietnamese Concert tiếp tục được mở rộng với bộ phim tài liệu âm nhạc Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam. Tác phẩm nằm trong dự án Vietnamese Concert, mang đến một góc nhìn khác về chương trình, bên cạnh những gì khán giả từng chứng kiến trên sân khấu.

Đến năm 2025, Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam được Hoàng Thùy Linh đưa ra rạp. Việc một concert được phát triển thành phim tài liệu âm nhạc giúp dự án có thêm một đời sống khác, đồng thời tạo cơ hội để khán giả nhìn lại những câu chuyện phía sau sân khấu.

Tuy nhiên, sau thời gian công chiếu tại rạp, bộ phim không được phát hành rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến. Điều này khiến những khán giả chưa có cơ hội xem phim tại rạp tiếp tục chờ đợi một phiên bản có thể thưởng thức tại nhà.

Sau concert, hành trình của Vietnamese Concert tiếp tục được Hoàng Thùy Linh mở rộng với bộ phim tài liệu âm nhạc Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam

Đây cũng chính là lý do câu hỏi về "bản full HD" tiếp tục xuất hiện trong bài đăng kỷ niệm của FC Hoàng Thùy Linh. Sau 3 năm kể từ Vietnamese Concert, người hâm mộ vẫn dành sự quan tâm cho dự án và mong muốn có thể xem lại toàn bộ những khoảnh khắc được ghi lại trong phim.

Đáng chú ý, việc FC chủ động nhắc đến Vietnamese Concert Film vào đúng dịp kỷ niệm concert cho thấy tác phẩm vẫn được một bộ phận khán giả ghi nhớ. Với những người đã đồng hành cùng Hoàng Thùy Linh trong hành trình Vietnamese Concert, bộ phim không chỉ là bản ghi hình một đêm diễn mà còn gắn với một giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Sau 3 năm, Vietnamese Concert vẫn là một trong những dự án nổi bật khi nhìn lại hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh. Concert đã diễn ra, bộ phim cũng từng được trình chiếu tại rạp, nhưng câu chuyện về Vietnamese Concert dường như vẫn chưa hoàn toàn khép lại khi người hâm mộ tiếp tục chờ đợi phiên bản đầy đủ của bộ phim trên các nền tảng trực tuyến.

Sau 3 năm, Vietnamese Concert vẫn là một trong những dự án nổi bật khi nhìn lại hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh.