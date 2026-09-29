9 vocalist hàng đầu Vpop 'tụ hội' trong dự án âm nhạc chữa lành

Ngày 29/09,“SYMPHONY IN MOONLIGHT” - dự án âm nhạc đương đại được phát triển theo tinh thần chữa lành, với chuỗi 17 MV live stage được ghi hình trực tiếp từ đêm nhạc cùng tên tại Nha Trang. Dự án quy tụ 9 giọng ca thuộc nhiều thế hệ của âm nhạc Việt Nam, từ danh ca Tuấn Ngọc, Giao Linh, Quang Dũng, Tùng Dương đến Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân, Nguyễn Trần Trung Quân và Satila Hồng Vịnh.

Danh ca Tuấn Ngọc gây chú ý khi tham gia dự án Symphony In Moonlight.

Trong đó, Tùng Dương, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân và Nguyễn Trần Trung Quân mang đến những màu sắc giàu tính đương đại, đại diện cho nhiều cách tiếp cận khác nhau với âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Từ nội lực và cá tính thể nghiệm của Tùng Dương, màu sắc ma mị, giàu tính điện ảnh của Bùi Lan Hương, kỹ thuật thanh nhạc của Dương Hoàng Yến, chất giọng giàu cảm xúc của Trung Quân đến tư duy xây dựng thế giới âm nhạc và hình ảnh của Nguyễn Trần Trung Quân, mỗi nghệ sĩ góp vào dự án một ngôn ngữ riêng.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Tuấn Ngọc, Giao Linh và Quang Dũng mang đến một chiều sâu khác cho dự án, những giọng ca gắn với ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả. Sự hiện diện của các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau tạo nên một cuộc đối thoại giữa những giá trị đã được khẳng định và tiếng nói của âm nhạc đương đại.

Đặc biệt, Satila Hồng Vịnh không chỉ góp mặt trong đội hình nghệ sĩ mà còn giữ vai trò Giám đốc Âm nhạc, trực tiếp định hình màu sắc âm thanh cho toàn bộ dự án. Cô đảm nhiệm việc kết nối các chất liệu truyền thống với ngôn ngữ hòa âm đương đại, tạo nên một mạch âm nhạc xuyên suốt cho “SYMPHONY IN MOONLIGHT”.

Nữ ca sĩ Satila Hồng Vịnh giữ vai trò Giám đốc âm nhạc của dự án.

Với đội hình đa dạng về thế hệ, cá tính và ngôn ngữ nghệ thuật, “SYMPHONY IN MOONLIGHT” hướng đến một cuộc gặp không chỉ giữa những nghệ sĩ nổi bật, mà còn giữa nhiều cách cảm nhận âm nhạc khác nhau, nơi những giá trị của quá khứ được đối thoại cùng tinh thần sáng tạo của hiện tại.

Sự kết hợp này không được xây dựng đơn thuần từ những cái tên nổi bật, mà hướng đến một cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Mỗi nghệ sĩ mang theo một trải nghiệm, một màu giọng và một thế giới cảm xúc riêng để cùng kể những câu chuyện về tình thân, vô thường, nhân sinh, ký ức và hành trình trở về với chính mình. Sự giao thoa tinh tế giữa những giọng ca vàng mang tính biểu tượng vượt thời gian và các vocalist thực lực hàng đầu của thế hệ đương đại không chỉ tạo nên một không gian âm nhạc đẳng cấp, mà còn xây dựng một nhịp cầu kết nối các thế hệ. Bằng chính sự từng trải và nội lực trong giọng hát, 9 nghệ sĩ đã trở thành những người dẫn đường, dùng âm nhạc để vỗ về, xoa dịu và đưa người nghe đi qua mọi cung bậc cảm xúc để tìm về sự bình yên.

Từ những thanh âm đã đi qua nhiều thập niên đến những giọng hát của thế hệ đương đại, 9 nghệ sĩ trở thành những “người kể chuyện” của “SYMPHONY IN MOONLIGHT”. Qua mỗi ca khúc, sự khác biệt về thế hệ và phong cách được chuyển hóa thành một mạch cảm xúc xuyên suốt, tạo nên cây cầu kết nối giữa ký ức và hiện tại, giữa những giá trị đã được lưu giữ và cách cảm nhận mới của khán giả hôm nay.

Bùi Lan Hương mở màn dự án với MV Tuỳ Duyên Sanh Tử Sự.

Theo kế hoạch, chuỗi 17 MV live stage sẽ được ra mắt lần lượt mỗi tuần. Mỗi tác phẩm không chỉ là một bài hát, mà còn khai thác từng câu chuyện và truyền tải một thông điệp riêng biệt, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc để tự tìm thấy sự bình yên từ bên trong.

Không chỉ đơn thuần là các sản phẩm giải trí, chuỗi 17 MV live stage từ “SYMPHONY IN MOONLIGHT” mang trong mình kỳ vọng tạo ra một sợi dây kết nối cảm xúc mạnh mẽ với cộng đồng, đặc biệt là tệp khán giả trẻ Gen Z. Đội ngũ thực hiện mong muốn xây dựng sự tin yêu từ khán giả thông qua những giá trị âm nhạc nhân văn và tinh thần vì cộng đồng.