Show L'Oréal Paris 2026: Hai đại diện Việt Nam sắc sảo, mỹ nhân C-Biz cầu cứu netizen

Rạng sáng 19/9 (theo giờ Việt Nam), L’Oréal Paris đưa show diễn Le Défilé trở lại Paris Fashion Week lần thứ chín tại quảng trường Joufres (Paris). Chương trình lấy chủ đề Express Your Worth, tôn vinh sự tự tin và tinh thần gắn kết giữa phụ nữ.

Buổi trình diễn thu hút hơn 2.500 khán giả tham dự trực tiếp, hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội toàn cầu. Bên cạnh những tên tuổi đình đám xuất hiện trên đường băng như Kendall Jenner, Heidi Klum, Simone Ashley, sự xuất hiện bất ngờ của diva Celine Dion cũng là điểm nhấn bất ngờ của sự kiện.

Nữ diva người Canada từng là đại sứ của L’Oréal Paris từ năm 2019, bà xuất hiện diễn kết màn cho show Le Défilé. Ca khúc I'm Alive vang lên như tuyên ngôn về nữ quyền mạnh mẽ, khiến hội trường bùng nổ cảm xúc.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của những tên tuổi đến từ châu Á tại L’Oréal Paris Le Défilé 2026 cũng nhận được nhiều sự chú ý. Châu Dã lần thứ hai trở lại sàn runway L’Oréal Paris trong thiết kế riêng của NTK Trung Quốc Quách Thư Xuyên (Shuxuan Guo). Mẫu đầm sử dụng kỹ thuật khảm xà cừ với họa tiết uốn lượn đặc trưng của mỹ thuật Trung Hoa.

Dù được khen ngợi về phong độ nhan sắc, màn trình diễn catwalk của nữ chính Cẩm Nguyệt Như Ca lại nhận về một số ý kiến trái chiều. Cư dân mạng thể hiện sự tiếc nuối về khả năng trình diễn còn có phần hồi hộp của mỹ nữ C-Biz.

Mộc Chí Thành (Mu Zhicheng) ra mắt tại Paris Fashion Week với tư cách đại sứ trẻ của L’Oréal Paris. Sao nam 18 tuổi diện bộ âu phục phong cách tân Trung Hoa được thương hiệu M ESSENTIAL thiết kế riêng.

Vạn Thiên Huệ (Wan Qianhui) cũng là khách mời hút thảo luận tại sự kiện, nhưng theo một cách đáng tiếc. Sau buổi biểu diễn, sao nữ đăng video dài hơn 6 phút để cầu cứu cộng đồng mạng vì sự cố bị mất trộm máy ảnh.

Theo lời kể của nữ diễn viên, chiếc máy ảnh được đặt tạm trên một chiếc ghế đẩu khi nhiếp ảnh gia chuẩn bị quay một đoạn video ngắn. Một người lạ tiến đến hỏi chuyện thành viên trong nhóm và thiết bị biến mất chỉ sau khoảng 30 giây. Ê-kíp cho biết đã liên hệ cảnh sát, tìm kiếm khu vực xung quanh và liên hệ với đại sứ quán nhưng chưa tìm lại được máy ảnh. Vụ việc ghi nhận hơn 19 triệu lượt đọc và lọt Top 11 chủ đề Hot Search trên Weibo.

Hai đại diện đến từ Thái Lan là Nychaa Nuttanicha và Becky Armstrong tỏa sáng trên sàn diễn Le Défilé L’Oréal Paris 2026 trong các thiết kế đầm tông trắng be thanh lịch.

Siêu mẫu Lan Khuê và Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh là hai đại diện đến từ Việt Nam góp mặt tại Le Défilé L’Oréal Paris 2026. Cả hai mỹ nhân Việt đều có diện mạo ấn tượng trong thiết kế đầm tông màu đen chủ đạo, trang điểm sắc sảo.