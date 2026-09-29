Sao nam được 'đẩy thuyền' với Lee Jun Young trước Song Kang (Four Hands, Two Sonatas)

Vào vai đôi bạn thân vì hiểu lầm mà xa cách, Lee Jun Young và Song Kang đang khiến khán giả sốt ruột chờ "gương vỡ lại lành" trong Four Hands, Two Sonatas (Bốn Tay, Hai Bản Sonata).

Kang Pio (Song Kang) và Choi Jeong Yo (Lee Jun Young) là đối thủ, là bạn bè, là người thấu hiểu đối phương nhất và là người "chữa lành" cho nhau.

Hơn 1 năm trước, Lee Jun Young cũng từng khiến khán giả náo loạn với "cơ địa tạo phản ứng hóa học" với một nam diễn viên - đó là Park Jihoon. Từ livestream họp báo ra mắt Weak Hero Class 2 (Người Hùng Yếu Đuối 2), khán giả buồn cười khi Jihoon "tí nị" khi đứng giữa dàn diễn viên.

Phóng viên đã yêu cầu tạo dáng phe chính diện - phản diện đối mặt, Jihoon hơi xấu hổ khi chạm mắt với Lee Jun Young. Anh né chạm mắt bạn diễn và cười ngượng, quay đi. Jun Young được đà, nhìn chằm chằm Jihoon tủm tỉm cười, thậm chí còn ghé sát, cúi người để chạm mắt Jihoon.

Toàn cảnh khoảnh khắc "ghẹo em" của Jun Young và Jihoon tại họp báo ra mắt "Weak Hero Class 2".

Khoảnh khắc chưa đầy 10 giây này được cắt ra và viral chóng mặt trên mạng xã hội. Nhờ đó, Weak Hero Class 2 chưa chiếu nhưng "thuyền" của Si Eun - Seong Je (Jihoon - Lee Jun Young đóng) đã "đầy hội viên" dù trên phim, nhân vật "bem nhau" sứt đầu mẻ trán.

Sở hữu khả năng tạo "phản ứng hóa học" với cả bạn diễn nam và nữ, Lee Jun Young ngày một được đánh giá cao, trở thành hình mẫu lý tưởng khi nhắc đến thế hệ idol lấn sân diễn xuất.

Năm nay, bên cạnh Four Hands, Two Sonatas, còn 2 bộ phim khác anh tham gia phát sóng và đều đạt thành công nhất định: Our Sticky Love (Kẹo Ngọt Tình Yêu) - Jun Young đóng cameo, Reborn Rookie (Chủ Tịch Tập Sự) - vai chính Hwang Jun Hyeon.