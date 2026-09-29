Top 5 phim cổ trang Hoa ngữ xếp hàng công chiếu trên Tencent

1. Thượng Công Chúa

Thượng Công Chúa đánh dấu màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau Cửu Trọng Tử. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Y Nhân Khuê Khuê, xoay quanh Mộ Vãn Dao - nàng công chúa mạnh mẽ, thông minh và không chấp nhận khuất phục trước số phận. Đồng hành cùng cô là Ngôn Thượng, chàng thư sinh xuất thân nghèo khó nhưng sở hữu tài trí hơn người. Từ sự hỗ trợ của công chúa, Ngôn Thượng từng bước bước vào quan trường. Hai người cùng đối mặt với những biến động triều chính, âm mưu quyền lực và những khác biệt về thân phận. Phim đã hoàn tất kiểm duyệt và được cấp phép phát sóng trên Tencent Video, dự kiến lên sóng trong khoảng tháng 10-11/2026 nhưng chưa chốt ngày cụ thể.

2. Lai Chiến

Khác với phần lớn cái tên trong danh sách, Lai Chiến hiện được iQIYI xác nhận là dự án tiên hiệp do nền tảng này sản xuất và phát hành. Phim có sự tham gia của Cúc Tịnh Y và Trương Vân Long, chuyển thể từ tiểu thuyết Sư Phụ Tới Đây Giao Chiến của Cửu Lộ Phi Hương. Câu chuyện xoay quanh cô nhi A Đại và tiên nhân Tiêu Dật Hàn. Từ việc trở thành đệ tử của Tiêu Dật Hàn, A Đại từng bước tu luyện, trưởng thành và trở thành chiến lực đáng chú ý trong tiên môn. Mối quan hệ thầy trò ban đầu nhiều tình huống hài hước sau đó lại chuyển thành đối đầu, mở ra hành trình vừa đồng hành vừa tổn thương lẫn nhau.

3. Mộng Hoa Đình

Mộng Hoa Đình là dự án cổ trang đánh dấu màn kết hợp giữa Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi. Đây là phần tiền truyện của Hộc Châu Phu Nhân, chuyển thể từ tiểu thuyết Triền La của Tiêu Như Sắt. Trương Tịnh Nghi vào vai Đề Lan, công chúa nước Chú Liễn. Sau biến cố trong cung, cô sở hữu khả năng nhìn thấy những khả năng xảy ra trong tương lai. Trong khi đó, Trần Triết Viễn đảm nhận vai Thang Càn Tự, một vị tướng trẻ mang nhiệm vụ bí mật. Một cuộc hôn nhân ngoài ý muốn đưa cả hai đến gần nhau giữa những âm mưu chính trị và biến động triều đình.

4. Quy Loan

Quy Loan quy tụ Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn trong câu chuyện cổ trang mang màu sắc quyền mưu. Phim lấy bối cảnh thời loạn, xoay quanh Tiêu Lệ, một chàng trai xuất thân nghèo khó tại Đông chợ Ung Châu. Cuộc đời Tiêu Lệ thay đổi sau khi anh cứu công chúa Ôn Du của một vương triều đã diệt vong. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh này, cả hai cùng bước vào hành trình trưởng thành, đối mặt với chiến tranh, tranh đoạt quyền lực và những lựa chọn khó khăn giữa tình yêu với đại cục.

5. Biểu Muội Vạn Phúc

Tống Tổ Nhi và Trần Hâm Hải nên duyên trong Biểu Muội Vạn Phúc, tác phẩm cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết của Bồng Lai Khách. Phim xoay quanh Chân Gia Phù, cô chủ tiệm pháo hoa có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ và chủ động quyết định cuộc đời mình. Đối lập với cô là Bùi Hữu An, người có tính cách trầm ổn, lạnh lùng và thường dùng hành động thay lời nói. Từ những sắp đặt về hôn nhân, cả hai dần nảy sinh tình cảm, tạo nên câu chuyện theo mô-típ cưới trước yêu sau.

6. Tướng Môn Độc Hậu

Tướng Môn Độc Hậu là dự án cổ trang được chú ý với sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết trọng sinh của Thiên Sơn Trà Khách. Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận Thẩm Diệu, cô gái từng chịu kết cục bi kịch trong kiếp trước. Sau khi có cơ hội trở lại thời điểm năm 14 tuổi, cô quyết tâm thay đổi tương lai, bảo vệ gia đình và đòi lại những món nợ từng khiến cuộc đời mình rơi vào bi kịch. Trên hành trình đó, Thẩm Diệu liên minh với Tạ Cảnh Hành do Vương Hạc Đệ thủ vai, cùng bước vào vòng xoáy quyền lực và báo thù.

7. Tư Cung Lệnh

Tư Cung Lệnh là dự án cổ trang cung đình kết hợp tình cảm, quyền mưu, ẩm thực và phá án, với Đinh Vũ Hề và Tống Tổ Nhi đóng chính. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mễ Lan Lady và do Tencent sản xuất, dự kiến phát hành trên Tencent Video với 32 tập. Tống Tổ Nhi vào vai Ngô Chân Chân, cô gái có tài năng đặc biệt về nấu ăn và bước vào Thượng thực cục. Từ một người có xuất thân bình thường, Chân Chân phải đối mặt với nhiều âm mưu, sự cạnh tranh và những thử thách trong cung đình. Đinh Vũ Hề đảm nhận Triệu Ngai, Nhị hoàng tử Nam Thiệu trở về sau thời gian làm con tin. Hai người từ cảnh giác, dò xét dần trở thành đồng minh, cùng giải quyết những bí ẩn phía sau các vụ việc trong cung.