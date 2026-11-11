Tựa nhau mà... ngã!

Một cây xanh bị gió quật ngã kéo theo hệ thống trụ chống bằng tuýp sắt cũng “chổng chân”.

- Tại qua nay chứng kiến nhiều cây xanh đường phố bị gió quật ngã, từ đó lại lộ ra những sự thật thấy chướng mắt.

- Bề Tui kể cho Tư Đà Thành nghe thử.

- Thì đó, cứ mỗi mùa mưa bão là câu chuyện cây xanh bật gốc lại xuất hiện. Ở một đô thị ngày càng đòi hỏi khả năng chống chịu, thích nghi trước biến đổi khí hậu, thiên tai như Đà Nẵng mà chỉ mới trải qua một đợt mưa gió ở cấp độ nhẹ đã khiến cây xanh đổ ngổn ngang thì rất khó lý giải.

- Tư thấy có nhiều cây lớn đường kính hơn cả gang tay, thậm chí vừa người ôm bật gốc lên thấy được ít rễ cắm rất nông trên nền đất xốp của vỉa hè thì thật vô lý. Không biết là do cây không phù hợp hay là hạ tầng vỉa hè không đủ tiêu chuẩn để trồng cây có rễ cắm sâu, để đến nỗi cứ mưa gió là cây đổ. Đã vậy, hệ thống chống đỡ cho cây xanh bằng ống tuýp sắt chưa bằng cổ tay, phía trên thì đeo đai, phía dưới thì vít vào nền vỉa hè để chằng chống cho có thân và tán to, rộng.

- Theo Bề Tui biết, đó là một hạng mục trong các dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè trị giá hàng chục tỷ đấy. Chuyện này dư luận đã đề cập lâu nay rồi nhưng giờ mưa gió mới được mục sở thị hậu quả. Không hiểu vì sao hạng mục vô lý như vậy mà vẫn được duyệt để triển khai, vừa tốn kém, vừa không có hiệu quả. Bề Tui mong rằng thành phố hoặc chủ đầu tư các dự án quan tâm hơn về tính bền vững của cây xanh cũng như các dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị để phát huy hiệu quả đầu tư.