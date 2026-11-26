Các lực lượng tại chỗ của xã biên giới Nhôn Mai hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. (Ảnh: LÊ THÁI)

Theo quyết định, toàn tỉnh thành lập 2.014 Đội dân phòng tại 2.014 thôn, xóm, khối, bản thuộc các xã, phường. Tổng số thành viên được bố trí là 14.848 người. Số lượng thành viên cụ thể của từng đội được xác định theo danh sách tại phụ lục kèm theo quyết định.

Việc bố trí thành viên được thực hiện theo quy mô hộ gia đình tại từng thôn, xóm, khối, bản. Trong đó, các đội có từ 7 đến 15 thành viên, tùy theo số lượng hộ gia đình trên địa bàn.

Tại các địa bàn trung tâm như: Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Cửa Lò..., mỗi Đội dân phòng được bố trí từ 9 đến 15 thành viên. Nhiều nhất là khối 2 Quán Bàu (phường Vinh Hưng) với 15 thành viên. Tiếp đến là khối Vinh Tân 3, khối Vinh Tân 6 (phường Trường Vinh) và thôn 3 Cầu Giát (xã Quỳnh Lưu) với 13 thành viên/đội.

Ở các bản thuộc địa bàn nông thôn, miền núi được thành lập 1 Đội dân phòng từ 7 đến thành viên.

Quyết định cũng quy định định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát số lượng hộ gia đình tại các thôn, xóm, khối, bản trên địa bàn; tổng hợp những trường hợp có thay đổi số lượng thành viên Đội dân phòng theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.