Mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%, hình thành hệ thống 32 đô thị theo quy hoạch tỉnh, củng cố, nâng cao chất lượng 02 đô thị loại II hiện có; 100% đô thị được rà soát, lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch đồng bộ. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 16 - 20%, diện tích cây xanh bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt khoảng 8 - 10 m²/người, diện tích sàn nhà ở bình quân tối thiểu 32 m²/người, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh thuộc nhóm trung bình khá khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển kinh tế đô thị gắn với kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, du lịch, dịch vụ và bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng số cơ bản đồng bộ, hiện đại; chất lượng môi trường và chất lượng sống của người dân được nâng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gắn trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh hoàn thành rà soát, tích hợp các chương trình, đề án về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị của hai tỉnh trước hợp nhất để thống nhất thực hiện.